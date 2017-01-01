У одному з чернівецьких садочків провели розслідування

За скаргою батьків вихованця ДНЗ №53 проведено розслідування



Батько одного із вихованців ДНЗ №53 звернувся до управління освіти із скаргою, у якій звинуватив завідувача дитсадка у побитті дитини. З метою об’єктивної перевірки фактів, викладених у скарзі, встановлення всіх обставин справи наказом начальника управління освіти було створено комісію з розслідування цього випадку, яку очолила заступник начальника управління освіти Ніна Вітковська - повідомляє прес-служба міської ради.



В ході розслідування було проведено бесіду з вихователем групи, яка працювала на час інциденту, завідуючою дитсадка, батьками дітей, які були свідками подій, а також відбулася зустріч членів комісії з головами батьківських комітетів всіх груп ДНЗ та заявником.



Окрім того , методист-психолог міського методичного центру закладів освіти управління освіти провела психодіагностичне дослідження соціально-психологічного клімату в педколективі та вивчення індивідуальних психологічних особливостей керівника закладу. Результати дослідження засвідчили, що рівень сприятливості соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі високий, керівник користується авторитетом у підлеглих. Результати індивідуальної діагностики керівника також засвідчили низьку вірогідність нервово-психічних зривів у стресових ситуацій, відсутність інших негативних факторів.



За результатами проведеної роботи члени комісії не виявили фактів, які підтверджують нанесення завідуючою тілесних ушкоджень вихованцю дитсадка.

Голови батьківських комітетів груп ДНЗ№53 звернулися до управління освіти з проханням не застосовувати до завідувача дитсадка заходів дисциплінарного впливу,оскільки наведені у скарзі факти не були підтверджені, а завідувача є досвідченим педагогом, організатором, старанно виконує свої посадові обов’язки, гарно ставиться до всіх вихованців закладу, співпрацює з усіма батьками.



Батькам дитини рекомендовано свої звинувачення доводити у судовому порядку. Управління освіти всебічно сприятиме розслідуванню та розгляду цієї справи у передбаченому законом порядку.