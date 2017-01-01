В Чернівцях за 25 років незалежності вбили молокозавод, спиртзавод, емальпосуд, 70-тий, масло-жировий, мясокомбінат, панчішну фабрику. трикотажну фабрику, легмаш, кондитерську фабрику, електронмаш, КВАРЦ, ГРАНІТ, ГРАВІТОН, взуттєву фабрику, цукровий завод, пивзавод, винзавод, меблеву фабрику, ФОНОН, доживає остані дні машзавод... залишились працювати лише хлібокомбінати...і це в місті де проживає більше 200 тис населення. Що робити в такому місті?Чернівці - місто без надії, місто без перспектив, місто - привид... Нажаль, це не маленький Париж і не маленький Відень, а побратим Припяті.За 25 років чернівчани дозволили зруйнувати інфраструктуру міста. За 25 років чернівчани не створили майбутнього.Все в минулому... Червона Рута, Австро-Угорщина, лоск, багатство, перспективи і надії - все в минулому. А в майбутньому у місті-привиді залишаться лише пенсіонери, у місті-привиді будуть рости лише кладовища.Кому потрібні школи і дитячі садочки, якщо в них не буде кому ходити? Кому потрібні квартири, якщо в них не має кому жити? Правда, це станеться не зараз, а років через 25. А ще через 25 на Проспекті знову будуть вільно гуляти вовки...