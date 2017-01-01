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10 січня

За скоєне буковинець отримав справедливе покарання

11:32
10 січня

Затверджено Порядок здійснення контролю у сфері держреєстрації

11:29
10 січня

Минулого року 566 чернівчан знайшли офіційну роботу

11:27
10 січня

Акцизний податок: новації – 2017

11:26
10 січня

Землекористувачі збагатили громаду Чернівців на 139,4 млн. грн.

11:25
10 січня

Затверджено Порядок надання інформації ДФС на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

11:24
10 січня

Запроваджується інтегрована автоматизована система держконтролю

11:16
10 січня

Чернівецька митниця ДФС: через Буковину слідує транзитний білоруський ліс, а не український

11:13
10 січня

Чернівецьке обласне управління повідомляє про підсумки аукціонів за I квартал 2017 року

11:10
10 січня

у Чернівцях працює п’ять стаціонарних пунктів обігріву

11:08
10 січня

НА БУКОВИНІ, ЗАТРИМАНО ПЕРШИХ КОНТРАБАНДИСТІВ В НОВОМУ РОЦІ

10:50
10 січня

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області

10:49
10 січня

У одному з чернівецьких садочків провели розслідування

10:46
10 січня

Район Проспекту у Чернівцях сьогодні без водопостачання

16:03
05 січня

Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 2017 року

15:04
05 січня

Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

11:48
05 січня

У Чернівцях горіла іномарка

11:42
05 січня

Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

11:40
05 січня

Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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Чернівці. Руїна

Вчора, 20:31 / Коментарів: 2
Чернівці. Руїна
В Чернівцях за 25 років незалежності вбили молокозавод, спиртзавод, емальпосуд, 70-тий, масло-жировий, мясокомбінат, панчішну фабрику. трикотажну фабрику, легмаш, кондитерську фабрику, електронмаш, КВАРЦ, ГРАНІТ, ГРАВІТОН, взуттєву фабрику, цукровий завод, пивзавод, винзавод, меблеву фабрику, ФОНОН, доживає остані дні машзавод... залишились працювати лише хлібокомбінати...

і це в місті де проживає більше 200 тис населення. Що робити в такому місті?

Чернівці - місто без надії, місто без перспектив, місто - привид... Нажаль, це не маленький Париж і не маленький Відень, а побратим Припяті.

За 25 років чернівчани дозволили зруйнувати інфраструктуру міста. За 25 років чернівчани не створили майбутнього.

Все в минулому... Червона Рута, Австро-Угорщина, лоск, багатство, перспективи і надії - все в минулому. А в майбутньому у місті-привиді залишаться лише пенсіонери, у місті-привиді будуть рости лише кладовища.

Кому потрібні школи і дитячі садочки, якщо в них не буде кому ходити? Кому потрібні квартири, якщо в них не має кому жити? Правда, це станеться не зараз, а років через 25. А ще через 25 на Проспекті знову будуть вільно гуляти вовки...
Михайло Федик
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Вчора, 23:17 - Ілля з написав(ла): в матеріалі
"Вбили" набагато більше, наприклад, перше що згадалось- Електронмаш,хоча уточню- Фонон став інститутом термоелектрики. Але, на мій погляд, найгірше те, що більшість простих людей втратили впевненість у стабільному майбутньому, що змінилися приорітети успішості-сьогодні успішність визначається , в основному, кількістю грошей у банках, в тім числі і в скляних, причому нагромаджених часто незаконним шляхом.
Тай назвати Україну незалежною важко, всі бачать сьогоднішню ситуацію-диктують нам і Захід і Схід, а наші"найуспішніші" далі грабують простий народ.
Що буде далі? Гряде тотальна автоматизація і роботизація людства. Майже всі матеріальні цінності зможуть вироблятися на роботизованих підприємствах. Живі люди власникам цих підприємств майже не будуть потрібні. Землю мабуть скуплять ціж пани-власники і їм, на їх землі, теж лишні потенційні бунтарі не будуть потрібні, значить будуть запущені програми по суттєвому зменшенню населення. І подумайте, якими послугами, щоб заробити на життя, зможуть зацікавити ті, що залишаться, панів, у яких майже все буде(роботи виготовлять)?
Сьогодні, 08:28 - Ілля з написав(ла): в матеріалі
ПС. Допущена описка, замість електронмашу можно записати, наприклад електромеханічний, в який уже навіть було завезено обаднання.
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