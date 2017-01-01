  Байден везе до Києва списки вбивць активістів Майдану

Народний депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський і ще кілька високопоставлених осіб пакують речі і, швидше за все, найближчим часом спробують втекти з України. Все буде відомо після візиту Джо Байдена в Україну.Про це передає СВІТ з посиланням на Elise Journal.За словами джерела видання серед депутатів Верховної Ради, візит Джо Байдена в Україну пов'язаний в тому числі з розстрілом Майдану і з війною на сході країни. Ось що говорить наш співрозмовник:"Дуже високопоставлені особи, які займають високі посади в нашому уряді, причетні до розстрілу на Майдані. Петру Порошенко неодноразово натякали, що прізвища відомі американським спецслужбам і якщо Барак Обама не звертав уваги на цей факт, оскільки не хотів розхитувати ситуацію навколо України, то Дональд Трамп не стане мовчати і відкрито звинуватить Президента України в співучасті злочинів проти Майдану, що буде не правильно, бо Петро Порошенко не має ніякого відношення до розстрілу активістів ", - повідомив він.Джерело в депутатському середовищі зазначив, що до масових розстрілів протестуючих в центрі Києва точно причетний Сергій Пашинський. Він підкреслив, що снайперська гвинтівка нового покоління в його багажнику, відео де він зізнається, що "ми захопимо владу для нашого президента", звільнення сепаратистів і винуватців бійні на Майдані - наочно показують, що це за особистість Сергій Пашинський.На думку співрозмовника, у Президента України є варіант розв'язати війну проти Росії, спровокувати бійню і звинуватити Росію у відкритій агресії проти України, проте з урахуванням перемоги Дональда Трампа - це нереальний варіант для України.Ще одним варіантом для Петра Порошенка джерело вважає здати винних у розстрілі Майдану під публічний суд, при цьому прийняти і підписати "Римський статут".Джерело додало, що третій варіант для українського президента - самому відправитися під трибунал.На думку співрозмовника, якщо все ж Петро Порошенко піде на другий варіант, у нього є всі шанси суттєво зміцнити свої позиції і позиції України в очах міжнародних партнерів.Джерело підсумував, що візит Джо Байдена в Україну стане справжньою сенсацією для народу України, а для "Пашинський-Авакова" початком кінця.