ЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили Путіної

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Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

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Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

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Спрощена система оподаткування – 2017

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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ЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили Путіної

Вчора, 10:14 / Коментарів: 2
ЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили Путіної
ЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили ПутіноїЗникнення Людмили Путіної розкрито. Дружина президента Росії не йшла в монастир, і не виїжджала з країни. Жінку вбили після того, як вона розкрила таємницю життя Володимира Путіна, не витримавши жалоби за чоловіком. Про це розповіли наближені до Володимира Путіна друзі.
повідомляє http://zvamynews.blogspot.com

Володимир Путін помер. Його замінив двійник, який продовжує «правити» країною. Хто стоїть над цією ідеєю поки невідомо. Таку новину раніше повідомила Людмила Путіна, розповідаючи шокуючі новини в чорній хустці.

У жалобі, дружина президента розповіла те, що не можна було чути людям. Після признання жінка зникла. Після численних розслідувань стало відомо, що росіянку вбили. Тепер про це почали говорити відкрито.
 
«Її ліквідували відразу після її викривального інтерв'ю про двійника Президента Путіна. Рішення про ліквідацію колишньої дружини Путіна було прийнято з метою неприпустимості розголошення подробиць смерті справжнього Володимира Путіна і двійника Президента, з яким вона жила довгі роки », - йдеться в повідомленні..

«Мого чоловіка, на жаль, вже давно немає в живих. Я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і дочок також, як убили його ... Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана в офіцера-розвідника. Але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлим, жорстоким тираном. Він ніколи не рахувався зі мною, просто не помічав мого існування », - заявила дружина російського президента.

«Через кілька днів з'явився його перший ... дублер. Потім вже я дізналася, що вбивство Володимира готувалося заздалегідь, його усунули тоді, коли перший двійник був практично готовий зайняти його місце. Зовні він звичайно був дуже схожий на Путіна - я була вражена. Але це була зовсім інша людина.

Їм якось вдалося вистежити дівчаток. І мені висунули ультиматум - або я граю роль відданої дружини, або ні мені, ні дочкам більше не жити. В мене не було вибору. Я і раніше намагалася уникати публічних заходів. Уїдлива увага журналістів, інтриги і плітки - все це мені не до вподоби. Але прикидатися дружиною чужого мені чоловіка було ще страшніше.

Тому вони готували двійника і для мене - щоб коли я говорила щось не так, як заплановано за сценарієм, загладжувати конфузи. Якби вони встигли довести мого двійника до більш-менш вдалого подібності, мене давно б убили.
Дивом нам вдалося врятуватися. Зі зрозумілих причин я не можу назвати людей, які допомогли нам припинити цю страшну інсценуацію і сховатися. «Розлучення» було моїм звільненням. Зараз я живу за кордоном, у мене все добре. Але мені страшно дивитися, що відбувається з Росією.

Люди, схаменіться! Ви живете як жебраки, ледве зводите кінці з кінцями, тому що вас нещадно обкрадают і обманюють. І тепер вже стоїть питання про виживання корінного народу Росії. Якщо ви не перестанете боятися і ігнорувати те, що відбувається в країні - вам не жити », - це стали останні слова Людмили Путіної.
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Вчора, 22:03 - ll з написав(ла): в матеріалі
Є жовті сайти на який посилається кобевко http://zvamynews.blogspot.com/2016/12/19.html
але час напевне ще жовтіший
Сьогодні, 00:05 - Гость з написав(ла): в матеріалі
То якісь пророцтва,то чупакабра, то казки про двійників, а ще боремось за саму правдиву газету України
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