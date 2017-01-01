ПісніВійни – Зиновій Медюх & Оксана Муха & Піккардійська Терція – МОЛИТВА НА РІЗДВО

МОЛИТВА НА РІЗДВО

Муз. і сл. Зиновій Медюх



І.

На Різдво, на Святий Вечір, позбиралася малеча,

Мати кутю вже поставила на стіл.

В хаті в нас когось бракує: «Діти, тато, наш воює,

Молимось, щоб повернувся він».



Приспів:

Та молитва на Різдво збереже в бою його,

І Оленка зачекалась свого тата.

Миколаї всі святі, поверніть його мені,

І не треба більш нічого дарувати.



ІІ.

Богородице Маріє, чорний вітер з сходу віє,

Хочу я, щоб оминув він нашу хату.

Наш Івасик народився, в нього зубчик лиш пробився,

Він ні разу ще не бачив свого тата.



Приспів:

Та молитва на Різдво збереже його в АТО,

І Оленка зачекалась свого тата.

Миколаї всі святі, поверніть його мені,

І не треба більш нічого дарувати.



ІІІ.

Миколай поправив вуса, почесав по бороді,

Запитав у всіх ангелів - тих, що були на війні:

«Чи живий Оленки тато, чи поверне до села?».

Не беруть його гранати – Богородиця спасла.



Приспів:

Та молитва на Різдво берегла його в АТО,

І Оленка дочекалась свого тата.

Миколаї всі святі, зберегли його мені,

І не треба більш нічого дарувати.