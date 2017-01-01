Парапсихолог Тухолка: Росія у 2017 році увійде в стадію розпаду, а Трамп восени отримає імпічмент

Що готує Україні і світу прийдешній 2017 рік? Про це в ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту інтернет-видання «Інформатіо» розповів провідний російсько-американський парапсихолог і політичний експерт Сергій Лазарєв.
Довідка. Сергій Віталійович Тухолка, парапсихолог, політичний консультант, письменник. З 1981 року проводить в Гарварді (США) курси біоенергоінформатики. У 1991-92 рр. радник Єгора Гайдара в Міністерстві фінансів РФ. У 1994-2001 роках - особистий помічник мера Нью-Йорка Рудольфо Джуліані. Позаштатний консультант сенатора від штату Арканзас Джона Бузмана. Автор гучного бестселера «Діагностика карми». Має дар передбачення. Передбачив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.«Інформатіо»: Сергій Віталійович, Україна пережила дуже складний рік. Російська агресія на сході країни, скорочення внутрішніх і зовнішніх ринків, зростання безробіття і непосильні тарифи ЖКГ. Як ви вважаєте 2017 рік стане ще важче?
Молода людина, ви міркуєте лінійно, а ситуацію оцінюєте лише контурно. Україна в 2016 році пройшла стадію катарсису - загального очищення. Коли народжується дитина - мати також відчуває величезні болю. Але тільки через біль лежить шлях до щастя. Україна і українці в 2016 році, пройшовши всі зовнішні і внутрішні виклики, успішно себе очистила. Карма народу, який розплачувався за численні гріхи своїх попередніх поколінь, стала на порядок чистіше. І це найголовніше. Приблизно також західні німці очищалися в другій половині 40-х років, щоб потім, роздерши на лахміття країні продемонструвати економічне диво.
«Карма народу, який розплачувався за численні гріхи своїх попередніх поколінь, стала на порядок чистіше»
Україна, як би парадоксально це не звучало, в 2017 році вже готова до якісного морально-економічному ривку. Спочатку буде заповнюватися духовна сфера - впровадження високої української культури, домінування української мови, українських цінностей і способу життя. За цим неодмінно піде структурний зростання, тому що українці самоорганізовуються в єдиний соціально-культурний елемент, який стане ядром для всіх подальших перетворень. Тому 2017 рік я можу назвати роком Нової України.«Інформатіо»: Скажіть, як можна намацати точки економічного зростання, якщо раніше існуючі економічні зв'язки з Росією вже розірвані, а повноцінної заміни на Заході досі не знайдено?
Знову ж таки, ви мислите суто в рамках візуально спостерігаються конструктів. Ви, наприклад, впевнені, що якщо «Мотор-Січ» не може тепер продавати вертолітні двигуни в Росію, а в інших країнах ця продукція не потрібна - то за цим неодмінно піде закриття заводу і звільнення працівників. Така ймовірність подій неодмінно піде, якщо не буде змінюватися організаційний конструкт українського суспільства. А ось він зараз в Україні якраз і змінюється. При цьому зміни відбуваються на ментально-хімічному рівні. І за цими змінами буде вже нова структурна самоорганізація всього суспільства. І ось вже це нове українське суспільство буде давати нову продукцію абсолютно нової якості. Ось вам зараз, можливо, це буде дивно почути, але я впевнений, що до 2020 року в Україні почнуть розміщуватися базові складальні вузли корпорації «Боїнг». Але щоб це стало реальністю, десь там у Вашингтоні повинні переконатися, що Україна стане принципово нової - української, а не, скажімо, частково української або російсько-української.
«До 2020 року в Україні почнуть розміщуватися базові складальні вузли корпорації« Боїнг »»«Інформатіо»: А хіба Росія просто так відпустить Україну?
Ще не помітно неозброєним поглядом, але на даному етапі вже Україна моделює поведінку Росії. Проблема поки що в вольниці і дезорганізації політичної еліти України, яка голосно сурмить, але до кінця ще не вірить в свої можливості. А можливості України і українців зараз такі, що саме вони стали визначальним фактором російської політики. Росія поки що ще тиснути обсягом і нахрапом - це історична орда. Україна ж - це культурне середовище, вона вивіряє кроки, прораховує наслідки. У цьому мудрість українства. Наприклад, після анексії Криму та вторгнення регулярних військ в Донбас, Україна так і не оголосила війни РФ, хоча і зуміла зупинити її війська на своїх східних кордонах. Сімнадцятий рік ситуацію кардинально змінить. Нова структурна організованість українців почне породжувати і нові технології, в тому числі і військові. І ви навіть самі не помітите, як швидко у вас з'являться крилаті ракети, безпілотники і новітні системи залпового вогню. При цьому виключно власного виробництва. Те, що зараз викликає в соцмережах глузування, вже найближчим часом переросте в якісний вимір.
«Після анексії Криму та вторгнення регулярних військ в Донбас, Україна так і не оголосила війни РФ»«Інформатіо»: Це якось позначиться на російсько-українському фронті?
Донбас у 2017 році стане українським. По крайней мере, я бачу і в Донецьку, і в Луганську багато синьо-блакитних прапорів, бачу радість людей і злобу в Кремлі. Це період літа-осені. Поки що існує варіація, як це станеться - Україна здобуде військову перемогу, або ж це будуть політичне домовленості. У будь-якому випадку, зараза сепаратизму на сході буде швидко гоїтися.«Інформатіо»: А що з Кримом?
З Кримом дуже цікава ситуація. По-перше, я бачу, що міст так і не буде закінчений між Кавказом і Кримом. Буде або великий теракт, або комплексне припинення будівництва. Але станеться зсув, це буде тиск на Володимира Путіна і проект «Керченського моста» остаточно закриється саме в 2017 році. По-друге, я бачу два виступи в Криму - в Бахчисараї та Феодосії. Обидва виступи будуть проукраїнськими і обидва будуть жорстоко придушені. Півострів ще залишиться в 2017 році під контролем Росії, але процес повернення Криму до складу України стане вже незворотнім. Остаточно він повернеться до складу України після відходу Володимира Путіна.
«Крим він повернеться до складу України після відходу Володимира Путіна»«Інформатіо»: А коли Путін перестане бути тиранічної реальністю Росії?
Його захід почнеться восени 2017 року. Для Росії це взагалі буде критично складним роком, який повторить карму столітньої давності. Японцям будуть віддані спочатку два острови з Курильської гряди, а потім вона отримає навіть більше, про що зараз мріє. У Чечні і Дагестані почнеться ісламський заколот, який Росія вже не зможе погасити. Війна триватиме три роки і Росія піде з трьох республік - Дагестан, Чечня і Інгушетія. Сепаратистські хвилювання почнуться навіть на Кубані і в частині Ростовської області. Там будуть орієнтуватися на Київ.
Але найцікавіше відбудеться в трикутнику російсько-китайсько-американських відносин. Путін зрадить Пекін і почне активну зближення з Дональдом Трампом. Але восени Трампа в Білому домі вже не буде. Йому оголосять імпічмент - це я бачу чітко і після його заходу в 2018 році президентом стане Хілларі Клінтон. Китай же почне ескалацію на Далекому Сході, яка через кілька років закінчиться катастрофою Росії. Поки ще є різні варіації, але я бачу втрату Примор'я, південній частині Хабаровського краю і частини Забайкалля. Росія буде принижена і скорочена. Але це буде трохи пізніше, хоча захід її почнеться саме в 2017 році.
«Росія буде принижена і скорочена»«Інформатіо»: А що чекає Петра Порошенка у 2017 році?
Перша половина року для нього буде складна. Його противники будуть відчувати, що майже розчавили його. Буде розвиток корупційних скандалів, зовнішній тиск, бачу знущання Путіна і Трампа. Але Порошенко зможе не тільки купірувати зовнішню і внутрішню агресію, але ще і перейти в успішний контрнаступ. Осінь 2017 року стане періодом великого тріумфу Порошенко. Він об'єднає країну і побудує новий духовний орієнтир для всієї Європи. Більш того, успіхи України збережуть хиткий проект Євросоюзу. ЄС отримає нове дихання і до кінця року утворюється стійка вісь Париж - Берлін - Київ, яка стане провідною на європейському континенті.Ігор Лесева, Інформатіо