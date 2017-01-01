Контрабандисти, втікаючи від охоронців кордону, спалили мікроавтобус з сигаретами

Учора на Волині під час здійснення патрулювання «зеленої» ділянки кордону прикордонники відділу «Амбуків» Львівського загону виявили на сніговому покрові доріжку слідів осіб. В ході відстеження прикордонники виявили ще й сліди від транспортного засобу та повалений загороджувальний паркан.
Прикордонний наряд у взаємодії із військовослужбовцями інших підрозділів перевірили прилеглу місцевість та організували пошуки можливих порушників. Невдовзі охоронці кордону помітили за 1,5 км від кордону мікроавтобус з невідомими. Особи, помітивши прикордонний наряд, облили невідомою речовиною та підпалили автомобіль, після чого вдались до втечі. У спаленому автомобілі «Фольксваген» були знайдені залишки згорілих сигарет.
Наразі правоохоронці проводять спільні заходи по пошуку втікачів.