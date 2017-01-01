Перший Президент України: Які росіяни нам брати? Вбивці не можуть бути братами!

Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив, що не розуміє російську інтелігенцію, яка підтримує те, що відбувається на Донбасі.«Я не розумію інтелігента російського, який приходить на Донбас, сідає за кулемет і стріляє по ворогам, по слов'янам, яких вчора ще називав великими братами і друзями. Інтелігент так вчинити не може. Він називається «інтелігент». Факт. Більшість інтелігенції підтримують цю політику. А політика полягає в тому, що майже 2 млн людей з Донбасу не мають житла, не мають роботи і туляться (я без перебільшення) в Україні. Я вже не кажу про хворих, пенсіонерів і так далі », - зазначив Кравчук.Він розповів про свою розмову з колишнім президентом Росії Борисом Єльциним. «Ви знаєте, я якось сиджу, вечеряю з Єльциним, і мені вже пора додому, я вже:« Борис Миколайович, я вже полечу? »Він каже:« Леоніде Макаровичу, є одне питання ». Кажу: «Будь ласка». «Ви, дійсно, вважаєте, що Україна піде в Європу?» Я кажу: «Борис Миколайович, ну, в Біловезькій угоді написано, що кожен народ сам визначає, куди йому йти». «Ну, розумієте, це Біловежжя, це те, інше. Ми 300 з чимось років там жили разом, ділили і радості, і горе », - починає розповідати, які ми друзі. Я слухаю, він на мене дивиться. Каже: «Ви думаєте, що тільки я так думаю?» Я кажу: «Я навіть і не можу відповісти вам на це питання». «Давайте, - каже, - підемо на площу, і ви покажете 100 чоловік. Я скажу своїм помічникам, щоб вони їх зібрали, ви задасте їм це питання ». Я йому кажу, що 95 осіб дадуть відповідь, що вони не хочуть, щоб Україна йшла до Європи », - згадав Кравчук.Він зазначив, що Україна будує «нове життя». «Ну, ось, змінили курс, пішли курсом на Європу, на європейські цінності і так далі. І ... Ну, наламали дров (будемо так говорити) в цій ситуації. Я б, звичайно, встав і сказав: «Я пропоную зробити ось так». Але наламали дров ми більше тому, що Росія з сокирою стоїть над нами. Адже, анексія Криму - це ж анексія, це факт. Це не я визнаю, це світ визнає », - сказав Кравчук.Відносини між Україною і Росією погіршилися після анексії РФ Криму в березні 2014 році. Також Київ звинувачує Москву в участі російський військових у конфлікті на Донбасі і фінансуванні бойовиків.