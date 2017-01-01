Перший Президент України: Які росіяни нам брати? Вбивці не можуть бути братами!

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:03
05 січня

Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 2017 року

15:04
05 січня

Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

11:48
05 січня

У Чернівцях горіла іномарка

11:42
05 січня

Коли у книзі «спрощенця» можна внести зміни самостійно

11:40
05 січня

Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

10:39
04 січня

З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Новорічна красуняНа Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони ...О. Кобевко: Ми довели і на Майдані, і на війні, що меди ...Роман Скрипін зробив шокуючу заяву: я побачив справжнє ...В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українськ ...ЩО ПРИНОСИТЬ 2017 РІК ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ: короткий анал ...4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газов ...Особливості кампанії декларування – 2017До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підп ...Популярна українська ведуча зустріла Новий рік з Путіни ...Мораторій на перевірки бізнесу встановлено до кінця 201 ...Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно ...У Чорториї на Буковині загинули лебедіБерегометське приватне підприємство сплатить штраф за е ...У Чернівцях сепаратисти познущались із назви вулиці Гер ...
Що, Де, Коли
8 січня о 12.00
8 січня о 12.00
8 січня о 15.00
8 січня о 15.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Перший Президент України: Які росіяни нам брати? Вбивці не можуть бути братами!

Сьогодні, 15:40 / Коментарів: 0
Перший Президент України: Які росіяни нам брати? Вбивці не можуть бути братами!
Перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» заявив, що не розуміє російську інтелігенцію, яка підтримує те, що відбувається на Донбасі.

«Я не розумію інтелігента російського, який приходить на Донбас, сідає за кулемет і стріляє по ворогам, по слов'янам, яких вчора ще називав великими братами і друзями. Інтелігент так вчинити не може. Він називається «інтелігент». Факт. Більшість інтелігенції підтримують цю політику. А політика полягає в тому, що майже 2 млн людей з Донбасу не мають житла, не мають роботи і туляться (я без перебільшення) в Україні. Я вже не кажу про хворих, пенсіонерів і так далі », - зазначив Кравчук.

Він розповів про свою розмову з колишнім президентом Росії Борисом Єльциним. «Ви знаєте, я якось сиджу, вечеряю з Єльциним, і мені вже пора додому, я вже:« Борис Миколайович, я вже полечу? »Він каже:« Леоніде Макаровичу, є одне питання ». Кажу: «Будь ласка». «Ви, дійсно, вважаєте, що Україна піде в Європу?» Я кажу: «Борис Миколайович, ну, в Біловезькій угоді написано, що кожен народ сам визначає, куди йому йти». «Ну, розумієте, це Біловежжя, це те, інше. Ми 300 з чимось років там жили разом, ділили і радості, і горе », - починає розповідати, які ми друзі. Я слухаю, він на мене дивиться. Каже: «Ви думаєте, що тільки я так думаю?» Я кажу: «Я навіть і не можу відповісти вам на це питання». «Давайте, - каже, - підемо на площу, і ви покажете 100 чоловік. Я скажу своїм помічникам, щоб вони їх зібрали, ви задасте їм це питання ». Я йому кажу, що 95 осіб дадуть відповідь, що вони не хочуть, щоб Україна йшла до Європи », - згадав Кравчук.

Він зазначив, що Україна будує «нове життя». «Ну, ось, змінили курс, пішли курсом на Європу, на європейські цінності і так далі. І ... Ну, наламали дров (будемо так говорити) в цій ситуації. Я б, звичайно, встав і сказав: «Я пропоную зробити ось так». Але наламали дров ми більше тому, що Росія з сокирою стоїть над нами. Адже, анексія Криму - це ж анексія, це факт. Це не я визнаю, це світ визнає », - сказав Кравчук.

Відносини між Україною і Росією погіршилися після анексії РФ Криму в березні 2014 році. Також Київ звинувачує Москву в участі російський військових у конфлікті на Донбасі і фінансуванні бойовиків.
СХОЖІ НОВИНИ:
Кравчук: з Ющенка президент, як з мене курка“Стріляйте в росіян, поки не закінчаться набої”Кравчук закликає Раду саморозпуститисяБрати-росіяни, ану вже досить!Кравчуку заважає «гадючник» під домом: Мені виїхати кудись жити?
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"