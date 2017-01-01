Депутати бачать більшу перспективу у роботі рад об’єднаних громад, ніж у районних радах

Експерти обласного Комітету виборців проаналізували дані щодо кількості депутатів, які після грудневих виборів склади мандати та перейшли працювати у інші ради.
За результатами дослідження КВУ виявив наступне: п’ять депутатів районних рад Чернівецької області склали мандати через обрання депутатами рад об’єднаних громад. Прикметно, що частина колишніх депутатів райрад вбачають більшу перспективу навіть у сільських радах об’єднаних громад, ніж у районних. Так, двоє колишніх депутатів Сторожинецької райради (Надія Піцул та Віорел Процеску) надали перевагу подальшій роботі у складі Чудейської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Три депутати Вижницької районної ради після обрання депутатами міських рад ОТГ вирішили скласти повноваження. Микола Дмитрюк та Микола Опаєць надали перевагу подальшій роботі у Вашківецькій міській раді об’єднаної громади, а Роман Єрема - у Вижницькій міській раді.
Водночас, два кандидати відмовились від мандатів депутатів об’єднаних громад Вижницької міської ради: Василь Савчукевич (сільський голова Виженки) та Михайло Чорней (депутат обласної ради).
Серед міських рад об’єднаних територіальних громад, обраних у грудні минулого року, найбільш збалансований склад у гендерному відношенні у Вижницькій (тут обрано сім жінок з двадцяти шести депутатів (27%), у Сторожинецькій міській раді (шість з тридцяти шести (17,5%), а у Вашківецькій всього три з двадцяти шести (11,5%).
Дані взяті з сайту ЦВК.Прес-служба обласного КВУ.