Голова ОУН (б) Стефан Романів» «Політика капітулянтства до миру не призведе»

Значний резонанс викликала стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована в кінці минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму. Прокоментувати зміст і мету цієї публікації Українська Інформаційна Служба попросила Голову ОУН (б) Стефана Романіва.Публікація Пінчука спрямована насамперед на західний істеблішмент, зокрема це певний «меседж» для команди новообраного президента США. І це не просто «озвучення російських інтересів», але і «план капітуляції України». Для ОУН питання єдності і соборності українських земель є питанням не дискусійним. За ідею незалежності і соборності України пролито занадто багато крові, ллється вона і тепер.Ми глибоко переконані, що малоросійська політика капітулянтства і мінімалізму, проштовхувана Москвою та її прислужниками, не призведе ні до очікуваного миру, ні тим більше – до жаданої перемоги. Подібні публікації оцінюємо як колабораціонізм і зраду державних інтересів.Небезпека подібних публікацій та ідей, проштовхуваних в них, полягає в тому, що з одного боку, вводить в оману західний світ, нібито Україна готова відмовитись від своїх територій, від свого геополітичного європейського вибору, від своєї національної ідентичності, від політичного суверенітету в обмін на декларативні обіцянки, які, як показує досвід, ніхто й не збирається виконувати, а з іншого боку – дезорієнтує та деморалізує українську націю.В цій ситуації закликаємо максимально мобілізуватися для надання належної відсічі подібним потягненням. Санкції і тиск на агресора, на імперську Москву мають не послаблюватись, а максимально посилюватися. «П’ята колона» Москви в Україні має бути знешкоджена. На внутрішньому і зовнішньому напрямку ОУН докладаєє для цього максимальних зусиль.Закликаємо українську владу активізувати зусилля на дипломатичному та інформаційному рівні щодо доведення чіткої і однозначної державницької позиції до українського суспільства і до західного світу: Україна не припинить боротьби за свою територіальну цілісність!