Шановні буковинці!
У переддень одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового – віншуємо Вам доброго здоров‘я, благополуччя, родинного тепла і затишку!
Нехай різдвяні свята подарують нам мир та Божу благодать, надію на те, що усі негаразди й розчарування залишаться у минулому, а новий день буде багатим на добро, успіхи, здобутки і любов.
Українці переживають нелегкі доленосні часи. Однак надія у серці, добрі справи та помисли мають збороти усі випробування, які стоять перед нами.
Сьогодні хочемо повернутися у часи боротьби нашого народу за свою незалежність – середину минулого століття, коли найкращі сини та дочки народу у споконвічній боротьбі виборювали право на свободу. Діяльність ОУН-УПА неоднозначно трактується істориками, але наскрізь просякнута визначальними рисами українського менталітету – силою духу, нескореністю, свободою думки, відданістю батьківщині та єдністю.
З великою вірою у перемогу навіть під час активних військових дій оунівці не забували про те духовне, що дає силу, підкріплює дух, вселяє надію. Ось такими були різдвяні вітальні листівки українських націоналістів.
А ми бажаємо рідній України і її народові духовного оновлення, процвітання й економічного зростання.
Христос рождається! Славімо Його!
З повагою
Від імені колективу
Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор
Це т.з "бофони" УПА. На бойовий фонд. Їх залишали тим, хто допомогав воїнам УПА.