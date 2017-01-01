Шановні буковинці!У переддень одного з найбільших християнських свят – Різдва Христового – віншуємо Вам доброго здоров‘я, благополуччя, родинного тепла і затишку!Нехай різдвяні свята подарують нам мир та Божу благодать, надію на те, що усі негаразди й розчарування залишаться у минулому, а новий день буде багатим на добро, успіхи, здобутки і любов.Українці переживають нелегкі доленосні часи. Однак надія у серці, добрі справи та помисли мають збороти усі випробування, які стоять перед нами.Сьогодні хочемо повернутися у часи боротьби нашого народу за свою незалежність – середину минулого століття, коли найкращі сини та дочки народу у споконвічній боротьбі виборювали право на свободу. Діяльність ОУН-УПА неоднозначно трактується істориками, але наскрізь просякнута визначальними рисами українського менталітету – силою духу, нескореністю, свободою думки, відданістю батьківщині та єдністю.З великою вірою у перемогу навіть під час активних військових дій оунівці не забували про те духовне, що дає силу, підкріплює дух, вселяє надію. Ось такими були різдвяні вітальні листівки українських націоналістів.А ми бажаємо рідній України і її народові духовного оновлення, процвітання й економічного зростання.Христос рождається! Славімо Його!З повагоюВід імені колективуЧернівецької митниці ДФСЦе т.з "бофони" УПА. На бойовий фонд. Їх залишали тим, хто допомогав воїнам УПА.