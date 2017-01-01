Щедрик





Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:

«Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару, -

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

У тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей,

Хоч не гроші, то полова,

У тебе жінка чорноброва.»

Щедрик, щедрик, щедрівочка,