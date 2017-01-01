Москаль Вілкулу: «Фільтруй базар», народ має право на повстання проти влади

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москальрадить колишнім «регіоналам» «фільтрувати базар».Про це він сказав після допиту в ГПУ по справі вбивств активістів Майдану. Сообщает http://ukr-biz.com.ua/Коли журналісти попросили Москаля прокоментувати слова депутата-«опоблоківця» Олександра Вілкула про те, що Майдан був ніби-то переворотом, той відповів: «Я не знаю, про що він говорить. Нехай, як кажуть донецькі, фільтрує трохи свій базар».«Який був переворот? Народ має право згідно міжнародних конвенцій на повстання проти влади, яка виявилася злодійською. Влада була гнила і повтікала. Янукович втік останній. Перед ним повтікали всі прем’єри, віце-прем’єри, міністри, силовики», — додав чиновник.Влада втекла від власного народу, сказав Москаль і запитав: «То хто кого перевернув?».