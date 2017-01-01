Москаль Вілкулу: «Фільтруй базар», народ має право на повстання проти влади

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москальрадить колишнім «регіоналам» «фільтрувати базар».
Про це він сказав після допиту в ГПУ по справі вбивств активістів Майдану. Сообщает http://ukr-biz.com.ua/
Коли журналісти попросили Москаля прокоментувати слова депутата-«опоблоківця» Олександра Вілкула про те, що Майдан був ніби-то переворотом, той відповів: «Я не знаю, про що він говорить. Нехай, як кажуть донецькі, фільтрує трохи свій базар».
«Який був переворот? Народ має право згідно міжнародних конвенцій на повстання проти влади, яка виявилася злодійською. Влада була гнила і повтікала. Янукович втік останній. Перед ним повтікали всі прем’єри, віце-прем’єри, міністри, силовики», — додав чиновник.
Влада втекла від власного народу, сказав Москаль і запитав: «То хто кого перевернув?».