Нардеп Бурбак помітив, що деякі "товариші" під розлиття шампанського і стукіт келихів, продовжують робити свою "чорну" справу

У Чернівцях виконавча служба вимагає у міськради негайно поновити на посаді головного лікаря міської стоматологічної поліклініки Володимира Струка.Про це сьогодні у коментарі журналісту molbuk.ua повідомив народний депутат Максим Бурбак.Зокрема він сказав, що, незважаючи на те, що сьогоднішнє судове рішення про поновлення на посаді Струка ще не встигло поштою надійти до міської ради, виконавча служба уже вимагає від ратуші негайно поновити медика на посаді."Новий рік прийшов. І бачу, що деякі "товариші" під розлиття шампанського і стукіт келихів, продовжують робити свою "чорну" справу. За відсутності міського голови вони вчергове намагаються поновити на посаді головного лікаря міської стоматологічної поліклініки скандального Володимира Струка", - сказав Бурбак."Поновлення на посаді Струка ініціює виконавча служба, яка роками не виконує інші рішення судів. То може зараз є в когось така зацікавленість?", - додав нардеп."Виконавча служба вимагає поновити на посаді - виконати рішення суду моментально. Між іншим, яке ще навіть дійшло у міську раду. Я розумію, що рішення судів треба виконувати. Але є процедури законні - можна оскаржувати ці рішення...", - сказав Бурбак.Нагадаємо, 2 березня 2016 року міський голова Олексій Каспрук припинив дію контракту з головним лікарем комунальної медичної установи "Міська стоматологічна поліклініка" Володимиром Струком.Раніше Струка звинувачували у численних зловживаннях, а колектив поліклініки вимагав його звільнення.