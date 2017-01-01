У Чорториї сільрада вирішила знищити всю свійську птицю, аби унеможливити поширення пташиного грипу

Позавчора було 23 мертві особини, сьогодні вже 30 - лебеді на Чорторийському озері гинуть щодня. Як кажуть санепідеміологи, від пташиного грипу. Втім, як тільки почали бити на сполох декілька мешканців села, у яких вмерла свійська птиця, сільський голова ухвалив рішення винищити курей у всіх господарствах. Аби вірус не поширився на людей.- Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій утворено три робочі групи. По одному ветеринару у кожній робочій групі, - розповів Іван Загарія, сільський голова с. Чортория.Люди ж обурюються, мовляв, замість того, аби вбивати їхню птицю, спершу потрібно розібратись із зараженими лебедями та качками на місцевому озері.Утім, лемент у селі нічого не дав, свійську птицю таки почали знищувати. Три групи з 9 спеціалістів заходили у кожну хату та вбивали курей. А місце процедури обробляли спеціальним розчином.- Експозиція 2-3 години і воно все навколо обпалює. Це, однозначно, дасть свій результат, - запевнив Михайло Пашняк, ветеринарний фельдшер.- Поки що виявили хвору птицю лиш у пана Івана Москалюка. Там було 9 голів, - повідомив Іван Загарія, сільський голова с. Чортория.У майже дев’яностолітньої бабусі залишилось лише 3 курки. Каже, ще влітку перехворів та вмер десяток.- Вони зараз будуть нестись і буде якесь яйце. Бо це ж треба хворій, я їсти щось інше не можу. А так заріжу і супчик собі зроблю. І тому я вас прошу: залиште мені їх, - просила Ольга Міцик, жителька с. Чортория.Утім, як не жаліли стареньку ветеринари, птицю все ж довелось винищити. Кажуть, іншого варіанту розірвати ланцюг зараження немає. Тим часом місцеві медики опитували селян і при потребі призначали їм профілактичне лікування.- Сьогодні опитуємо кожну людину, запитуємо, чи в них немає температури, бо пташиний грип - це не є страшна епідемія для людей, - зазначила Наталія Візнюк, медсестра.Але селяни в один голос запевняють, сільський голова робить зле, бо забирає останнє.Відтак працівники сільради склали спеціальні списки з прізвищами людей та кількістю свійської птиці на одного мешканця. Це, кажуть, аби потім відшкодувати селянам вартість курей. Убиту птицю вже ввечері ветеринари пообіцяли спалити.Після знищення курей спалюватимуть у цій триметровій ямі, а відтак загорнуть землею, аби собаки не змогли до них дістатись.А доки спецгрупи працювали, а селяни обурювались, за словами поліцейських, хтось викрав із вантажівки чотири мертві курки.Вже маємо і наслідки. Білорусь офіційно скасувала всі дозволи на ввезення м’яса птиці, видані раніше буковинським підприємцям. Заборона почала діяти з 5 січня, але буде тимчасовою - після закінчення спалаху інфекції співпрацю відновлять. Під заборону потрапили жива птиця, яйця, м'ясо, продукти переробки курячого яйця, пуху і пера. Обмеження стосуються також кормових добавок для птахів та устаткування для утримання.