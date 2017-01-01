Сенатори готують законопроект про нові санкції проти Росії

Сенатор Бен КардінПоки неясно, чи цей документ закріпить уже введені Білим домом санкції або змусить майбутнього президента Трампа ввести нові.Група сенаторів від обох партій готує законопроект про додаткові санкції по лінії Конгресу проти Росії у зв’язку з її хакерськими атаками на американські інститути і з діями в Україні та Сирії.Законодавці підтвердили цю інформацію, коли Сенат зібрався на нову сесію Конгресу.Сенатор Бен Кардін, провідний демократ у Комітеті з міжнародних відносин, заявив журналістам на Капітолійському пагорбі у вівторок, що він працює над законопроектом разом з «великою групою» сенаторів, у яку входять і демократи, і республіканці.Він висловив надію, що законопроект буде оприлюднений на цьому тижні.«Це буде всеосяжний законопроект, який буде містити дозвіл Конгресу на введення додаткових санкцій проти Росії», – сказав Кардін.Білий дім і розвідувальне співтовариство США впевнені, що Москва намагалася втрутитися в хід виборів в США за допомогою хакерських атак на політичні організації Демократичної партії і спроб посіяти недовіру до уряду США.У відповідь на ці дії і неналежну, на думку уряду США, поведінку з американськими дипломатами за кордоном Білий дім минулого тижня видворив 35 російських дипломатів.Кардін повідомив, що законопроект буде частково зосереджений на діях Росії у Східній Європі, включаючи анексію українського Криму, а також її ролі на Близькому Сході, де Москва підтримує режим Башара аль-Асада в Сирії.Кардін не уточнив, чи законопроект змусить новообраного президента Дональда Трампа прийняти рішення про санкції або він закріпить ті санкції, які були оголошені Білим домом минулого тижня, які Трамп при бажанні зможе скасувати після вступу на посаду.«Він доповнить дії Білого дому і піде далі, – пояснив Кардін. – Він є доповненням, але існує принцип поділу влади».Джерело: УП