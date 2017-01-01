Кого додатково призвуть до армії цього року

Українські військові / Getty ImagesДо лав Збройних сил України у 2017 році додатково призиватимуть офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри університетів, проте не служили в армії.Про це в коментарі виданню InfoResist розповів заступник начальника Головного управління персоналом Генштабу ЗСУ полковник Марк Андрусяк."Згідно з керівними документами, під призов підпадають особи до 43 років, які не служили в Збройних силах", – заявив полковник Генштабу.За його словами, ряди ЗСУ за підсумками поточного року поповнять близько 4 тис. офіцерів запасу.