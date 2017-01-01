В Україну суне циклон: принесе хуртовини та штормовий вітер. На півдні можуть перекрити дороги

Вчора, 15:22 / Коментарів: 0





За її словами, цей циклон принесе суттєве ускладнення погодних умов.



"На півдні та сході - зона АТО! - у п'ятницю, 6 січня, випаде мокрий сніг, литиме дощ, налипання мокрого снігу, дуже складна ситуація на дорогах, там, де сніг, - хуртовини та штормовий вітер до 15-24 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні синоптика.



Крім того, Діденко розповіла, що сьогодні основні опади перемістилися на північну частину України.



"На дорогах ситуація ускладнюється, будьте обережними", - попередила вона.



Нагадаємо, в Україні 6-7 січня у зв'язку зі вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19 С морозу, місцями до 20-26 С морозу, вдень до 11-17 С морозу.



У багатьох містах вже відкрили десятки пунктів обігріву.



У Києві для прибирання доріг від снігу задіяно 263 одиниці снігоприбиральної техніки, повідомляє прес-служба КМДА.



"Дорожники продовжують у посиленому режимі розчищати столичні дороги та вулиці від снігу. Так, у зв'язку з посиленням опадів було збільшено кількість спецтехніки, залученої до роботи на вулично-дорожній мережі столиці", - йдеться у повідомленні.



Прибирання снігу на зупинках громадського транспорту й тротуарах, які закріплені за підприємствами корпорації "Київавтодор", здійснюють 55 бригад із ручного прибирання у складі 403 осіб.



На території Закарпатської області 4 січня зафіксовано сходження двох лавин.



В свою чергу Миколаївщина готується перекрити усі дороги державного та місцевого значення відразу після початку снігопаду. Тому водіїв просять врахувати цю обставину і 6 січня не вибиратися з дому. Циклон з південного заходу Європи переміститься на південь та схід України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.За її словами, цей циклон принесе суттєве ускладнення погодних умов."На півдні та сході - зона АТО! - у п'ятницю, 6 січня, випаде мокрий сніг, литиме дощ, налипання мокрого снігу, дуже складна ситуація на дорогах, там, де сніг, - хуртовини та штормовий вітер до 15-24 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні синоптика.Крім того, Діденко розповіла, що сьогодні основні опади перемістилися на північну частину України."На дорогах ситуація ускладнюється, будьте обережними", - попередила вона.Нагадаємо, в Україні 6-7 січня у зв'язку зі вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19 С морозу, місцями до 20-26 С морозу, вдень до 11-17 С морозу.У багатьох містах вже відкрили десятки пунктів обігріву.У Києві для прибирання доріг від снігу задіяно 263 одиниці снігоприбиральної техніки, повідомляє прес-служба КМДА."Дорожники продовжують у посиленому режимі розчищати столичні дороги та вулиці від снігу. Так, у зв'язку з посиленням опадів було збільшено кількість спецтехніки, залученої до роботи на вулично-дорожній мережі столиці", - йдеться у повідомленні.Прибирання снігу на зупинках громадського транспорту й тротуарах, які закріплені за підприємствами корпорації "Київавтодор", здійснюють 55 бригад із ручного прибирання у складі 403 осіб.На території Закарпатської області 4 січня зафіксовано сходження двох лавин.В свою чергу Миколаївщина готується перекрити усі дороги державного та місцевого значення відразу після початку снігопаду. Тому водіїв просять врахувати цю обставину і 6 січня не вибиратися з дому.

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