ЩО ПРИНОСИТЬ 2017 РІК ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ: короткий аналіз податкових змін

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законами від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та від 21.12.2016 № 1797-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ, набрав чинності Закон України від 21.12.2016 №1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік». СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Для I та II групи платників єдиного податку ставки залишаються фіксованими, але при цьому застосовуватимуться до більшого розміру бази оподаткування. Отже, місячна сума єдиного податку становитиме у 2017 році:
• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);
• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%)
Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:
• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.
• Для 4-ї групи ставки зросли:
- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) 0,95;
- для багаторічних насаджень (крім насаджень розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) – 0,57;
- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, 6,33.ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
Для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), то мінімальна сума єдиного внеску для таких осіб за 2017 рік складатиме:
з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).
Для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, та скористалися зазначеною нормою, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме:
з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску. Щодо звільнення від сплати єдиного внеску
З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).
Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році
• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.
• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).
З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).
Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Терміни сплати єдиного внеску, строки подання звітності залишаться незмінними.ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР
На 2017 рік мінімальну заробітну платувстановлено: у місячному розмірі: з 1 січня - 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня - 19,34 гривні.
Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.
Основна ставка ПДФО не змінилась – 18%. Ставка військового збору залишилась 1,5%.
Разом з тим з 1 січня введено ставку у 9% - для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток
Податкова соціальна пільга становить у 2017 році для будь-якого платника 800 грн. (50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року). У минулому році – 689 грн. Розмір підвищеної податкової соціальної пільги: 150% ПCП = 1200 гpн; 200% ПCП = 1600 гpн. (у 2016 році відповідно 150% ПCП = 1033,50 гpн; 200% ПCП = 1378,00 гpн.)
Граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, у 2017 році дорівнює 2240 грн. (розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень – пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). У 2016 році – 1930 грн.
Добові з 1 січня по Україні 320 грн., за межами – 80 євро.Починаючи з 1 січня 2017 року не оподатковуються:
- сума сплачених роботодавцем за свій рахунок пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування не більше 8000 грн. на місяць (у 2016 році - не більше 6890 грн.) - пп. «в» п.164.2.16 ПКУ;
- дохід отриманий як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеної (анульованої) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, не більше 800 грн. на рік (у 2016 році - не більше 689 грн.) - пп «д» п.164.2.17 ПКУ;
- вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 800 грн. на місяць (у 2016 році – 689грн.)- п.165.1.39 ПКУ;
- при продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не оподатковуються, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 160000 грн. (у 2016 році - 137800 грн.) - п.165.1.24 ПКУ.
До оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу за здані (продані) ним брухт чорних металів та кольорових металів.
Викладено у новій редакції п.166.3.3 Податкового кодексу України щодо податкової знижки за навчання та скасовано обмеження щодо суми витрат. Тепер до витрат, дозволених до включення до податкової знижки з 2017 року включається сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.
Для порівняння – за 2016 рік враховуються понесені витрати, які не повинні перевищувати у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання 1930 грн., за 2015 рік – 1710 грн. За 2017 рік – без обмежень суми.ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Реєстрація платником ПДВ залишилася незмінною. Але передбачено можливість подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника ПДВ державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію.
Спецрежим з ПДВ для сільгосптоваровиробників з 1 січня 2017 року припинив своє існування.
Повернулося ведення одного реєстру заяв, поданих платниками ПДВ щодо бюджетного відшкодування.
З 2017 року документальним перевіркам для отримання бюджетного відшкодування встановлено строки проведення:
- вони будуть проводитися протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання;
- рішення щодо проведення такої документальної перевірки має бути прийнято протягом 30 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання.
Змінюються строки, протягом яких покупець може скористатися ПК за «старою» податковою накладною (далі - ПН).
Передбачається, що право на ПК протягом 365 к.д. зберігається за покупцем-платником не тільки з дати складання ПН, а й з дати складання розрахунку коригування до такої податкової накладної (далі - РК). Тобто з 01.01.2017 року складання РК до ПН фактично подовжується строк, протягом якого покупець може користуватися правом на ПК за такою ПН.
Уточнено в п. 198.6 ПКУ і порядок коригування ПК за несвоєчасно зареєстрованими ПН/РК. Суми ПДВ за такими документами включаються до ПК за той звітний податковий період, в якому відбулася їх реєстрація, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати їх складання!
Замість цілого коду УКТ ЗЕД, в ПН/РК потрібно буде зазначати його перші чотири цифри. Але:
• код УКТ ЗЕД потрібно буде зазначати для усіх товарів (а не тільки імпортних та підакцизних)
• для послуг теж треба буде зазначати перші чотири цифри коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Хоча п. 35-1 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлено, що до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 120-1.3 ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
За оновленим п. 201.4 ПКУ платники ПДВ в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг.
Тобто, за кількома такими операціями можна буде скласти одну зведену податкову накладну.
Передбачено встановлення норми щодо права реєструвати ПН та РК в ЄРПН протягом 365 к.д. з дня їх складання (у 2016 році було 180).
Визначено нові граничні строки реєстрації РК та ПН, залежно від дати їх складання. Так, з 01.01.2017 р. реєстрація у ЄРПН має бути здійснена:
• для ПН/РК до ПН, складених з 1 по 15 день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;
• для ПН/РК до ПН, складених з 16 по останній день (включно) календарного місяця - до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.
Вводиться зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН у разі їх відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, встановлених п. 74.2 ПКУ. Такі критерії має встановити Мінфін.
Порядок зупинення міститися у п. 201.16 ПКУ. Звертаємо увагу, що ця норма набирає чинності з 1 квітня 2017 року.
При цьому, п. 57 підрозд. ІІ розд. ХХ ПКУ встановлюється, що період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура блокування реєстрації ПН та РК у ЄРПН здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН та РК у ЄРПН. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
З 01.01.2017 року виключено норму, яка регулювала зменшення податку по прибуток на суму нарахованого податку на нерухоме майно в частині нежитлової нерухомості – п. 137.6 ПКУ.
Податкова амортизація ОЗ та нематактивів повинна буде розраховуватися виходячи з вартості ОЗ та нематактивів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку.
За оновленою редакцією пп. 138.3.2 ПКУ, з 01.01.2017 р. не підлягатимуть амортизації та проводитимуться за рахунок відповідних джерел фінансування активи, що не підлягають амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а також: вартість гудвілу; витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів; витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів.
Водночас, згідно з новим п. 43 підр. 4 р.ХХ ПКУ платники податку на прибуток можуть розраховувати на прискорену амортизацію ОЗ.
Так, під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо ОЗ четвертої групи (машини й обладнання) можуть використовувати починаючи з 01.01.2017 року мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює 2 роки, замість 5 років, якщо:
- витрати на придбання таких ОЗ понесені (нараховані) платником податків після 01.01.2017 р.;
- та якщо для таких ОЗ одночасно виконуються вимоги:
• ОЗ не були введені в експлуатацію та не використовувалися на території України;
• ОЗ введені в експлуатацію в межах одного з податкових (звітних) періодів починаючи з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2018 року;
• ОЗ використовуються у власній господарській діяльності та не продаються або не надаються в оренду іншим особам (за винятком платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).
З 01.01.2017 року фінансовий результат до оподаткування слід збільшувати:
- на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 ПКУ;
- на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ;
- на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.
Передбачається на період до 31 грудня 2021 року застосування нульової ставки податку на прибуток, для підприємств у яких:
1) річний дохід не перевищує 3 млн грн;
2) розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати (з 2017 року це 6400 грн);
3) за умови відповідності критеріям:
• утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;
• діючі, у яких протягом 3-х послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше 3-х років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х млн грн, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;
• які були зареєстровані платниками ЄП в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3-х млн грн та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.
Скористатися такими канікулами не зможуть суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльності, яка перераховані у тому ж п. 44 підрозд. 4 р.ХХ ПКУ.
Термін приведення установчих документів неприбуткових організацій для відповідності критеріїв віднесення до неприбуткових як до неплатників податку не прибуток подовжено до 01.07.2017 р.
Нагадаємо, що для релігійних організацій цей термін продовжено до 01.01.2018 р.
Нові правила віднесення установи до неприбуткових. Тут внесено два уточнення:
1) вимоги наявності в установчих документах заборони про розподіл доходу та наявність передачі активів не поширюються на бюджетні установи;
2) зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Гранична ставка податку на нерухомість – 1,5% за 1 кв.метр (торік 3%).
Ставки на поточний рік встановлюються рішеннями рад.
Збережено норму за якою власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об'єктів житлової нерухомості (його частку).
Законом №1791 установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до Закону №1791, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.Доповнено перелік пільговиків:
- об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій
- об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки
- об’єктами нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки
- та об’єктами житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей
Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб залишаються на рівні минулого року: база оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. З 1 січня 2017 року пільги для фізичних осіб не застосовуються до:
- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 (для квартир 60Х5 = 300 кв.м., для будинків 120Х5=600 кв.м; для різних типів 180Х5=900 кв.м.).
- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.
Юридичні особи у 2017 році сплачують податок за 2017 рік, а фізичні – за 2016 рік з застосуванням минулорічних ставок і пільг.ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК
Ставка залишилась незмінною – 25000 грн. на рік.
Змінився об'єкт оподаткування та порядок визначення і оприлюднення переліку авто.
У 2017 році об’єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1,2 млн.грн. (у 2016 році – 1033,5 тис.грн.)
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.
Оприлюднюється перелік авто до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті. РРО
Якщо минулого року РРО не застосовувались платниками єдиного податку першої групи, а ФОП другої та третьої груп після перевищення обсягу доходу протягом календарного року 1000000 грн., то з 1 січня 2017 року вказана норма не поширюється на підприємців – платників єдиного податку 1-3 груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.
Термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів».
Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АЛКОГОЛЬНО – ТЮТЮНОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ
Скасовано обов’язок власників ліцензій на роздрібну торгівлю подавати щомісячний звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів (відповідних уточнень зазнала ч. 3 ст. 16 Закону № 481).
Водночас передбачено: штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.