Какие еще реформы? Какая эпидемия? Мы в отпуске! (мовою оригіналу)

В Черновецкой области эпидемпороги превышены в несколько раз. О реформах и вовсе слышали только из СМИ. А руководитель департамента здравоохранения области в отпуске. И работать похоже не собирается!Помимо гриппа типа А(H3N2), как сообщают местные chas.cv.ua, в области еще и птичий грипп. Для борьбы с эпидемией должны быть включены все силы, возможности, но директор департамента области похоже отдыхает в свое удовольствие за рубежом, так как взяла отпуск.Вот, как прокомментировала ситуацию областной депутат и практикующий инфекционист Ольга Кобевко:«В цей період у нас багато проблем, захворюваність на грип залишається високою, лікарі до тепер не щеплені, виявилась проблема з постачанням інсуліну для дітей, також медики чекають хоч якихось мінімальних роз’яснень, щодо реформування галузі, але ці питання зрушити не можливо, бо оцільниця департаменту у відпустці…» — заявляет Ольга КобевкоС реформами ситуация похоже еще хуже обстоит. Когда все должно активизироваться, что-то происходить, плохое или хорошее, глава департамент все держит в тайне.«Вона єдина цілий рік ЩОТИЖНЯ!!!! їздила на всякі наради, тренінги, засідання , щодо реформи, за держаний кошт в Київ, але жодного коментаря чи роз’яснення медики так і не отримали.» — депутат Кобевко.О каких реформах МОЗ может идти речь, если на местах сотрудники департаментов ничего не делают, ничего не рассказывают, но продолжают жить на государственные деньги, которые платят все те же врачи со своих зарплат, пациенты со своих доходов. Есть над чем задуматься. А особенно интересует вопрос: заслужено ли госпожа Андриец получила должность. Может ли она продолжать возглавлять областной департамент и не пора ли с нее спросить, что она сделала? Особенно после того, как ее объявили Антигероем года на Буковине.