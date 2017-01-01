Водопостачання відновлено. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.

Водопостачання міста відновлено у повному обсязі. Чернівчани можуть готуватися до різдвяних свят.



Аварія, яка сталася на магістральному дністровському водогоні і призвела до обмеження водопостачання міста, силами аварійно-ремонтних бригад служби водопостачання КП «Чернівціводоканал» ліквідована впродовж доби.



До виконання робіт було залучено 3 бригади, 7 одиниць спецавтотехніки та 5 одиниць засобів малої механізації.



Це дозволило 5 січня станом на 14.00 повністю відновити водопостачання міста.



КП «Чернівціводоканал» вдячний чернівчанам за розуміння ситуації та бажає чернівчанам гарно підготуватися до різдвяних свят.