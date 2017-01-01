Департамент охорони здоров`я запропонував поділити область на три госпітальних округи, а МОЗ - на два.За рекомендацією Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА, у краї передбачається створення трьох госпітальних округів – Західного, Центрального та Східного. Саме така кількість госпітальних округів зумовлена географічними особливостями Чернівецької області (три райони гірської місцевості - Вижницький, Путильський, Сторожинецький, які мають обмежену доступність до лікувально-профілактичних закладів м. Чернівці) та проходженням автомобільної дороги державного значення «Чернівці – Київ». Про це пише Інформагентство АСС.Заплановано, щоЯк повідомила Оксана Андрієць, директор Департаменту охорони здоров`я, Міністерство охорони здоров`я України вважає, що для невеликої Чернівецької області три округи - занадто багато. Тож їх повинно бути лише два.- МОЗ пропонує об`єднати в один госпітальний округ Кельменецький, Сокирянський, Хотинський райони з центром у м.Кельменці, а з усіх інших районів утворити другий госпітальний округ із центром у м.Чернівці, - розповідає Оксана Андрієць.- Проте ми переконані, що такий поділ є нефункціональним. Більше того, центром для Кельменецького, Сокирянського і Хотинського району повинен бути саме Хотин, бо там потужніша і значно краще обладнана районна лікарня. Крім того, транспортне сполучення з Хотином значно краще, ніж з Кельменцями.Керівництво Департаменту охорони здоров`я Чернівецької ОДА написало з цього приводу звернення в усі можливі інстанції: і до МОЗ, і до Верховної Ради, і до народних депутатів. Позицію Департаменту наразі підтримують нардепи - вихідці з Чернівецької області.