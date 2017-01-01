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Пташиний грип — хвороба дикої та домашньої птиці, спричинена вірусами пташиного грипу.



Як не захворіти людині



1.Уникайте контакту з курми, качками, та іншими птахами у місцях забою і там, де є підозра на вірус пташиного грипу. Інфіковані птахи можуть поширювати хворобу ще до моменту появи симптомів захворювання.

2.Уникайте близького контакту з людьми, хворими на грип. Захворіли — залишайтесь вдома або тримайтеся подалі від інших, закривайте ніс та рот хусточкою під час кашлю і чихання, щоб запобігти передаванню вірусу.

3.Мийте руки з милом, особливо перед: приготуванням чи вживанням їжі; годуванням дитини; оброблюванням рани після відвідування ринків; роботи із сирим м’ясом; після контакту з тваринами чи відходами їхньої життєдіяльності.

3.Тримайте в чистоті житло домашніх птахів. Кожен день прибирайте екскременти, пір’я та залишки їжі в загоні. Спалюйте або закопуйте глибоко з використанням вапна, щоб тварини, які живляться падаллю, не могли розрити такі місця.

4.Після відвідання місць утримання птиці чи контактування з птахами вимийте руки, почистіть та продезінфікуйте одяг, взуття.

5.Дотримуйтеся заходів безпеки під час приготування та вживання м’яса птиці і яєць. Не вживайте в їжу забиту хвору птицю або відносно здорову з поголів’я, де є хоча б один хворий птах.

6.Забій здійснюйте в певному місці, подалі від диких птахів. Обмежте доступ туди дітей і тварин. Під час забою користуйтеся засобами індивідуального захисту та дотримуйтеся правил гігієни. Після забою почистіть і продезінфікуйте відповідне місце, приберіть пір’я й відходи життєдіяльності з дотриманням усіх правил безпеки.

7.Купуйте м’ясо птиці в магазинах, що відповідають встановленим стандартам збереження й гігієни продуктів харчування. Не купуйте живих птахів, оскільки пташиний грип може передаватися внаслідок близького контакту з ними. Вибирайте свіже м’ясо без ознак захворювання — світлого кольору без крововиливів. Вибирайте свіжі яйця, без залишків екскрементів на шкаралупі, не купуйте яйця з пошкодженою шкаралупою.

8.Вірусами пташиного грипу можуть інфікуватись кури, індички, фазани перепілки, качки, гуси, а також багато інших видів птахів, включаючи перелітних водоплаваючих птахів.

9.Вживання в їжу домашньої птиці, приготовленої відповідним чином, є безпечним. Термічна обробка руйнує віруси пташиного грипу.



Необхідно:



готувати м’ясо птиці до повної готовності при температурі 70°C, м’ясо не повинно бути рожевим, а жовток яйця рідким;

тримати окремо сире м’ясо від приготованого або готової до вживання їжі; використовувати окремі ножі та дошки для сирого та вареного м’яса;

не використовувати сирі або ж не круто зварені яйця для приготування їжі, яка не буде піддаватися термічній обробці;

мити руки після переробки замороженого або сирого м’яса птиці і яєць; ретельно мити робочі поверхні та посуд після контакту з сирим м’ясом.

Станом на 4 січня 2017 року вже загинуло 25 червонокнижних птахів. Їхні трупи утилізують за межами населеного пункту.У Чорториї почався падіж лебедів. Першого новорічного дня про це повідомив Держпродспоживслужбу сільський голова Брусниці, куди територіально належить Чортория, Іван Загарія. Фахівці провели розтин, відібрали та відправили на лабораторні дослідження патматеріали, одразу запідозривши наявність вірусу пташиного грипу. Впродовж доби надійшло й повідомлення з Києва: діагноз рідкісних буковинських пернатих підтверджено. Їх косить вірус А(Н5)…Як розповіли на брифінгу для місцевих мас-медіа начальник ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк, начальник ГУ з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Олексій Гайдай, в.о. директора Чернівецького лабораторного центру Наталія Гопко, на термінове засідання одразу зібралася протиепізоотична комісія. Розроблено план реагування на надзвичайну ситуацію. Ветеринари, фахівці ДСНС, працівники лабораторного центру визначили карантинні зони, зокрема 3-кілометрову, що охоплює Чорторию та сусідні Вашківці. Обмежено доступ до лебедів. Влаштовано пости поліцейських, котрі стежать, аби ні місцеві мешканці села, ані приїжджі любителі подивитися на цих красивих птахів, не наближалися до озера. Береги водойми систематично обробляються спеціальними дезінфікуючими засобами.Працюють мобільні групи, котрі здійснюють подвірний обхід з метою огляду свійської птиці. У випадку виявлення її падежу селян просять обов`язково повідомляти про це Держпродспоживслужбу. А ще посилити спостереження за пернатими мешканцями лісів, полів. Це стосується насамперед зони спостереження та зони нагляду. Також наразі завершується обстеження мисливських угідь, на території Чернівецької області, де ще можуть зимувати лебеді.Спеціалісти вважають, що грип був можливо занесений птахами, які прилетіли з Херсонської області України та з Німеччини, Австрії та Угорщини. Саме в останній країні раніше також виявили пташиний грип.Всі випадки інфікування вірусом пташиного грипу людей у світі, що наразі відомі, досі відбувалися винятково за щільного контакту з хворими птахами та, у випадку падежу, їхніми трупами. Саме тому Наталія Гопко радить не випускати свійську птицю з закритих приміщень, де її утримують, а при контакті з ймовірно хворими особинами дотримуватися індивідуальних засобів захисту. М`ясо птиці не є небезпечним. Якщо недомагання відчують нещодавні відвідувачі лебединої зграї (термін - 7днів), про це слід обов`язково повідомити свого лікаря.Наразі з Києва на Буковину має надійти остаточний лабораторний висновок, який дозволить чіткіше реагувати на надзвичайну ситуацію в краї.