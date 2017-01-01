У Чернівцях горіла іномарка

4 січня о 17 год. 39 хв. на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «Ford Sierra» на вул. Стрийській у Чернівцях.



За попередньою інформацією, загорання виникло через коротке замкнення у моторному відсіку під час руху авто.



Помітивши пожежу, водій відразу зупинив автомобіль, вийшов з салону та повідомив рятувальників. Вогнеборці, прибувши за викликом, ліквідували пожежу. У результаті пожежі вогнем було знищено легковий автомобіль. Про це повідомляє пес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.