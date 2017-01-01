Позитивна динаміка туристичної привабливості столиці Буковини зберігається

Як розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар, упродовж 2016-го року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 186,8 тис. грн., це на 56,8 тис. грн., або майже на третину більше, ніж у 2015-му році - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.



На 01.01.2017 р. по місту Чернівці обліковується 38 платників туристичного збору (із них 10 – юридичних осіб та 28 приватних підприємців), які справляють туристичний збір за надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням.



Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.



Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.



Сподіваємось, що гості нашого прекрасного міста, залишивши символічну суму збору в місцевому кошику, обов’язково повернуться до Чернівців, щоб продовжити відкривати для себе європейську культуру та гостинність чернівчан, а Буковинська столиця посяде гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу.







