Теми Дня ТВА середа, 4.01.2017





Середа, 4.01.17:

- Буковинців застерігають: самолікування та "гугл-терапія" - не найкращий вихід.

- Лебеді у Чорториї продовжують гинути через грип.

- Суперечки щодо підвищення тарифів для підприємців на Калинівському ринку у Чернівцях тривають.

- 4 приватні фіми годуватимуть чернівецьких школярів у 2017.

- Понад півмільярда з держбюджету на об’єднані громади Буковини.

- Проїзд у приміському транспорті на Буковині з нового року здорожчав приблизно на 12-15%.

- Через куріння в ліжку загинув 29-річний буковинець.