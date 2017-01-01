У Чернівецькій області група молодиків пограбувала «Інтернет-кафе»

Сторожинецька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно трьох жителів смт. Красноїльськ Сторожинецького району, які пограбували місцеве «Інтернет-кафе».Так, 23.10.2016, близько 04:30 год., обвинувачені, вступивши в попередню злочинну змову, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, проникли у приміщення вказаного закладу, пошкодили грошовий термінал та викрали 65000 грн., після чого з місця вчинення злочину зникли.За скоєне їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від чотирьох до восьми років.