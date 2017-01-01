Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

За використання документів, що містять неправдиві відомості, для експортування пиломатеріалів до Румунії директора приватного підприємства, що розташоване у смт.Берегомет, притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.



У результаті вжитих заходів Чернівецькою митницею ДФС на підставі інформації, отриманої від Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, встановлено, що для здійснення експортних операцій підприємцем було подано товаросупровідні документи, зокрема Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, що був виданий Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства.



Однак, як з‘ясувалося у ході проведення перевірки, підставою для його отримання стали товарно-транспортні накладні, які зазначеним у документах лісокористувачем не виписувалися.



Протокол про порушення митних правил складено за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України (подання митному органу документів, отриманих незаконним шляхом, тобто дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).



Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товарів, у даному випадку – понад 80 тис. грн.

