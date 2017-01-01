Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях. Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка. Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
На Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони здоров'я також
Сьогодні, 16:08 / Коментарів: 1
Ситуація у Чернівецькій області з грипом і ГРВІ ще далека від стабільності. Епідемпороги перевищені у кілька разів. Тільки Кельменецький, Глибоцький і Сторожинецький райони поки що не перейшли межу захворювань. На додачу до грипу типу А(H3N2) перед Новим роком маємо вже й пташиний грип у Чорториї. Здавалося б у такий час мають бути мобілізовані всі сили й ресурси для боротьби з хворобою. Але, як не дивно, саме у цей час директор Департаменту охорони здоров'я ОДА пані Андрієць взяла відпустку і за інсайдерською інформацією вона десь за кордоном.
У нас грип, а Андрієць за кордоном. Від грипу і від пооблем подалі. Тепер розуміємо, що справедливо наші колеги з ТВА визнали її "антигероєм" 2016 року.
Про епідситуацію в області і проблеми медицини знову без Андрієць розповідав її заступник Лесюк та Наталія Гопко.