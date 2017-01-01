Мешканець Перегінська, що в Рожнятівському районі на Івано-Франківщині, колишній воїн УПА, прожив до 90 років у підпіллі, маючи вдома бункер.Представникам "УПА в Перегінську" вдалося розговорити останнього зі стрільців загадкової сотні "Загроза", яка складалася переважно зі мешканців селища Перегінська.Вояк УПА вважав, що українці ще не перемогли своїх ворогів, вони є поміж нас. Тому коли онук повстанця влаштував зустріч зі своїм дідом у мікрорайоні Перегінська "Завасильова", той довго приглядався до гостей і попервах неохоче спілкувався. Та після кількох зустрчей став відвертіший і розповів про буремні часи своєї молодості."Я, Вірста Володимир Семенович, ніколи не розповідав про себе і свого брата повстанця сотні "Загроза", стрільця на псевдо "Вітер", Вірсту Костянтина Семеновича, знаючи золоте правило: "Хто мовчить, той буде жити". А після проголошення незалежної України ніхто мене не шукав і я нікого не шукав, друзів моїх вбили, а ті, що "замельдувались", не продали мене. Та і запроданців помижи нашого люду багато, боротьбу нашу ми ще не виграли.Я був молоденьким парубком, коли добровольцем пішов у лави нашої Української Повстанської Армії. В цей час мій брат Костянтин вже був бійцем нашої славної УПА і перебував у сотні "Загроза" під командуванням сотенного "Заморського". А спонукали мене на такі рішучі дії самі наші "визволителі" зі Сходу, які гнобили нас на кожнім кроці, заганяючи наших земляків у тюрми тільки за те, що ми проголошували себе українцями і прагнули своєї держави.До нас брат приводив стрільців до хати, і ми годували наших хлопців, згодом ми з батьком і братом зробили бункер у нас під стайнею, а другий бункер в урочищі "Юрів" – там вибрали місце біля звору, копали швидко, за ніч вирили, глину носили в ріку, щоб нас не розконспірували.Але уявить собі, як ми здивувалися, коли замітили вдень метрів зо чотири від нашого бункера інший бункер, виритий декілька днів раніше.Одного разу прийшли до нас повстанці з Ясеня "Прут" і "Цікавий" і запропонували мені постріляти з папашки, я дав чергу, коли зі сторони Небилова "енкаведисти" під проводом Чупіна почали стріляти в сторону Перегінська, а зі сторони Перегінська інша група "енкаведистів" під проводом Сенкова у відповідь почала стріляти по своїх, отже ми спровокували перестрілку між "енкаведистами". Партизани втекли –одні в бік Перегінська вбрід через Лімницю, а інші в бік Сливок.Опівночі до нас постукали большевики, батько відчинив їм хату, і "енкаведисти" зачали допитувати батька, хто тут стріляв. Але мого батька вони не налякали, він колишній січовий стрілець, але знайшовши біля хати гільзи, мене з батьком дуже побили, і батька забрали в тюрму.На фото батько сидить зліваПісля того до нас додому прийшли хлопці з лісу – "Богун", "Доброволець", "Вихор", "Джимайло", і я пішов з ними у партизани.Мене записали в сотню "Загроза", третя чота, перший рій, дали мені псевдо "Іскра", озброїли німецьким карабіном марки "Маузер".Наша сотня знаходилась в лісах Суходолу і Ілемні. Табір був розсташований біля Суходолу, там повстанці побудували літні лазівки, ми спали в них, а рано дижурний нас будив: "Рання зоря", і всі ставали у шеренгу. Чотовий "Жбурай" давав команду "Позір", і ставали струнко. Ройовим у мене був "Лис", "Голуб" проводив молитву "Вірую". Після молитви давали приказ, хто куди йде, хто вишколюється, хто йде в рейд по продукти, хто в розвідку. Вдень було тяжко партизанам, ходили ночами, а як місяць світив, то був ворог партизанський.Якийсь час я був у охороні сотенного "Заморського", це був справжній лицар. Згадую, як ми з повстанцем "Живим" супроводжували нашого сотенного до села Ілемні. Першою втратою для нас була загибель стрільця "Вітрогона", а далі бій за боєм проходив, ми втрачали багато хлопців.У сотні був зрадник з Лугів, якій виказував постій сотні більшовикам.У нас у сотні стрільці були фізично і морально виснажені, хоча нас і намагався підтримати політвиховник "Скорий".Мене повстанці любили, я був наймолодший у сотні, але любив розказувати повстанцям різні смішинки. Але коли настала зима, нам стало дуже тяжко, наш табір розбили большевики, і багато хлопців загинуло, частина повстанців пішла додому, а інші хлопці на чолі із чотовим "Скибою" прибилися до інших сотень, в тім числі і мій брат "Вітер". Він пішов до сотні "Опришки" під командуванням "Довбуша".Брат мене відправив додому, і я переховувався у бункері вдома, брат інколи забігав у наш бункер і відпочивав там, дуже був змучений після боїв з більшовиками. Я виглядав молодим хлопчаком, і мене не запідозрили в тому, що я воював, а повстанці, "замельдовані" і захоплені в полон, мене не здали, і так мене ніхто не чіпав.Я переховувався довший час у бункері під стайнею. Мій брат був канцелярист у сотні, і ми з братом закопали архів з літературою. Брата мого вбили при невідомих обставинах після війни. Ті, що його вбили, не сиділи в тюрмі. Дочекавшись незалежності нашої держави, я вирішив не виходити з підпілля, і так і ніхто, крім моєї дружини, не знав, що я воював в УПАНа фото дружина крайня праворучАле про це дізнався мій онук і розповів хлопцям з братства ОУН-УПА. Вони переконали мене записатися до Перегінської станиці Всеукраїнського братства ОУН-УПА і допомагати заповнити білі плями в історії нашого багатостраждального краю, адже я знав майже кожну челядину в Перегінську і його дух. Багато чого забулося, але надіюся віднайти закопані архіви, де розповідається про подвиги наших героїчних хлопців".30 грудня 2016 року Володимиру Вірсті виповнилося 90 років – символічно, що саме в цей день керівник Перегінської станиці Всеукраїнського братства ОУН-УПА Роман Корінь вручив йому посвідчення братчика ОУН-УПА.