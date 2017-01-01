Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

10:39
04 січня

З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Новорічна красуняЧернівецька область: виникло 3 пожежіНа Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони ...Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензіїО. Кобевко: Ми довели і на Майдані, і на війні, що меди ...В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українськ ...Голова Чернівецької ДФС Сеничак проти голови ДФС Україн ...Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівВивчається попит на орендуУ Вашківцях пройде міжнародна конференція "Маланка в У ...Заробітна плата працівників області у листопаді станови ...Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держ ...Теми Дня ТВА четвер, 29.12.2016У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» ...Підвищення мінімалки: Як депутати обдурили українців
Що, Де, Коли
4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.

Сьогодні, 14:33 / Коментарів: 0
На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.
Мешканець Перегінська, що в Рожнятівському районі на Івано-Франківщині, колишній воїн УПА, прожив до 90 років у підпіллі, маючи вдома бункер.

Представникам "УПА в Перегінську" вдалося розговорити останнього зі стрільців загадкової сотні "Загроза", яка складалася переважно зі мешканців селища Перегінська.
Вояк УПА вважав, що українці ще не перемогли своїх ворогів, вони є поміж нас. Тому коли онук повстанця влаштував зустріч зі своїм дідом у мікрорайоні Перегінська "Завасильова", той довго приглядався до гостей і попервах неохоче спілкувався. Та після кількох зустрчей став відвертіший і розповів про буремні часи своєї молодості.
"Я, Вірста Володимир Семенович, ніколи не розповідав про себе і свого брата повстанця сотні "Загроза", стрільця на псевдо "Вітер", Вірсту Костянтина Семеновича, знаючи золоте правило: "Хто мовчить, той буде жити". А після проголошення незалежної України ніхто мене не шукав і я нікого не шукав, друзів моїх вбили, а ті, що "замельдувались", не продали мене. Та і запроданців помижи нашого люду багато, боротьбу нашу ми ще не виграли.
Я був молоденьким парубком, коли добровольцем пішов у лави нашої Української Повстанської Армії. В цей час мій брат Костянтин вже був бійцем нашої славної УПА і перебував у сотні "Загроза" під командуванням сотенного "Заморського". А спонукали мене на такі рішучі дії самі наші "визволителі" зі Сходу, які гнобили нас на кожнім кроці, заганяючи наших земляків у тюрми тільки за те, що ми проголошували себе українцями і прагнули своєї держави.
До нас брат приводив стрільців до хати, і ми годували наших хлопців, згодом ми з батьком і братом зробили бункер у нас під стайнею, а другий бункер в урочищі "Юрів" – там вибрали місце біля звору, копали швидко, за ніч вирили, глину носили в ріку, щоб нас не розконспірували.
Але уявить собі, як ми здивувалися, коли замітили вдень метрів зо чотири від нашого бункера інший бункер, виритий декілька днів раніше.
Одного разу прийшли до нас повстанці з Ясеня "Прут" і "Цікавий" і запропонували мені постріляти з папашки, я дав чергу, коли зі сторони Небилова "енкаведисти" під проводом Чупіна почали стріляти в сторону Перегінська, а зі сторони Перегінська інша група "енкаведистів" під проводом Сенкова у відповідь почала стріляти по своїх, отже ми спровокували перестрілку між "енкаведистами". Партизани втекли –одні в бік Перегінська вбрід через Лімницю, а інші в бік Сливок.
Опівночі до нас постукали большевики, батько відчинив їм хату, і "енкаведисти" зачали допитувати батька, хто тут стріляв. Але мого батька вони не налякали, він колишній січовий стрілець, але знайшовши біля хати гільзи, мене з батьком дуже побили, і батька забрали в тюрму.
На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.

На фото батько сидить зліва
Після того до нас додому прийшли хлопці з лісу – "Богун", "Доброволець", "Вихор", "Джимайло", і я пішов з ними у партизани.
Мене записали в сотню "Загроза", третя чота, перший рій, дали мені псевдо "Іскра", озброїли німецьким карабіном марки "Маузер".
Наша сотня знаходилась в лісах Суходолу і Ілемні. Табір був розсташований біля Суходолу, там повстанці побудували літні лазівки, ми спали в них, а рано дижурний нас будив: "Рання зоря", і всі ставали у шеренгу. Чотовий "Жбурай" давав команду "Позір", і ставали струнко. Ройовим у мене був "Лис", "Голуб" проводив молитву "Вірую". Після молитви давали приказ, хто куди йде, хто вишколюється, хто йде в рейд по продукти, хто в розвідку. Вдень було тяжко партизанам, ходили ночами, а як місяць світив, то був ворог партизанський.
Якийсь час я був у охороні сотенного "Заморського", це був справжній лицар. Згадую, як ми з повстанцем "Живим" супроводжували нашого сотенного до села Ілемні. Першою втратою для нас була загибель стрільця "Вітрогона", а далі бій за боєм проходив, ми втрачали багато хлопців.
У сотні був зрадник з Лугів, якій виказував постій сотні більшовикам.
У нас у сотні стрільці були фізично і морально виснажені, хоча нас і намагався підтримати політвиховник "Скорий".
Мене повстанці любили, я був наймолодший у сотні, але любив розказувати повстанцям різні смішинки. Але коли настала зима, нам стало дуже тяжко, наш табір розбили большевики, і багато хлопців загинуло, частина повстанців пішла додому, а інші хлопці на чолі із чотовим "Скибою" прибилися до інших сотень, в тім числі і мій брат "Вітер". Він пішов до сотні "Опришки" під командуванням "Довбуша".
Брат мене відправив додому, і я переховувався у бункері вдома, брат інколи забігав у наш бункер і відпочивав там, дуже був змучений після боїв з більшовиками. Я виглядав молодим хлопчаком, і мене не запідозрили в тому, що я воював, а повстанці, "замельдовані" і захоплені в полон, мене не здали, і так мене ніхто не чіпав.
Я переховувався довший час у бункері під стайнею. Мій брат був канцелярист у сотні, і ми з братом закопали архів з літературою. Брата мого вбили при невідомих обставинах після війни. Ті, що його вбили, не сиділи в тюрмі. Дочекавшись незалежності нашої держави, я вирішив не виходити з підпілля, і так і ніхто, крім моєї дружини, не знав, що я воював в УПА
На Рожнятівщині вийшов з підпілля 90-річний повстанець УПА.

На фото дружина крайня праворуч
Але про це дізнався мій онук і розповів хлопцям з братства ОУН-УПА. Вони переконали мене записатися до Перегінської станиці Всеукраїнського братства ОУН-УПА і допомагати заповнити білі плями в історії нашого багатостраждального краю, адже я знав майже кожну челядину в Перегінську і його дух. Багато чого забулося, але надіюся віднайти закопані архіви, де розповідається про подвиги наших героїчних хлопців".
30 грудня 2016 року Володимиру Вірсті виповнилося 90 років – символічно, що саме в цей день керівник Перегінської станиці Всеукраїнського братства ОУН-УПА Роман Корінь вручив йому посвідчення братчика ОУН-УПА.

Джерело
СХОЖІ НОВИНИ:
Сьогодні прощалися із загиблим воїном АТОМій брат - Кіборг!Дух нації. Інтерв'ю з командиром чоти Буковинського куреня Святославом Мел ...Я знала, на що йшлаКримський депутат залізним прутом побив хлопців які поверталися з дискотеки
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"