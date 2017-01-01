На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаря

Набув чинності вирок Путильського районного суду стосовно молодшого інспектора Чернівецького прикордонного загону, який отримав хабара за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України.Солдат отримав від буковинця 1400 євро за те, що «не помітив», як правопорушник переправив поза пунктом пропуску сім ящиків контрафактних цигарок до Румунії.Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді арешту на чотири місяці з відбуванням на гауптвахті з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.