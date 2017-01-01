На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаря

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Новини
18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

10:39
04 січня

З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

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Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
5 січня о 12.00
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На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаря

Сьогодні, 14:30 / Коментарів: 0
На Буковині засуджено прикордонника за отримання 1400 євро хабаря


Набув чинності вирок Путильського районного суду стосовно молодшого інспектора Чернівецького прикордонного загону, який отримав хабара за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України.

Солдат отримав від буковинця 1400 євро за те, що «не помітив», як правопорушник переправив поза пунктом пропуску сім ящиків контрафактних цигарок до Румунії.

Суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді арешту на чотири місяці з відбуванням на гауптвахті з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на один рік - повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
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