Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

Апеляційний суд Чернівецької області визнав винним 30-річного жителя Заставнівського району Чернівецької області у вчиненні, в складі організованої групи, злочинів, передбачених ч.4 ст.189 (вимагання) та ч.2,3 ст.296 (хуліганство) та ч.1 ст.304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що обвинувачений організував та очолив групу, до складу якої залучив кількох знайомих спортсменів, з якими спільно тренувався в секції з вільної боротьби, серед яких був і неповнолітній.
Члени даної злочинної групи з червня 2012 року по липень 2014 року, маючи в своєму розпорядженні вогнепальну зброю, використовуючи транспортний засіб марки «Volkswagen Transporter», вчинили ряд злочинів, пов’язаних із заволодінням чужого майна.
За скоєне суд призначив організатору злочинного угрупування покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла. Інші учасники угрупування вже відбувають покарання.