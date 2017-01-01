Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Наказом МФУ від 28.09.2016р. № 849 внесено зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами.



Зокрема, у Порядку визначено, що розгляд матеріалів скарг платників податків відбувається у закритому засіданні.



Розгляд матеріалів скарг у відкритому засіданні відбувається виключно на підставі письмового клопотання платника податків про відкритий розгляд матеріалів скарги.



Не допускається відкритий розгляд скарги, якщо в матеріалах справи наявні відомості, що становлять державну таємницю.



Крім цього, у Порядку уточнено, що особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

• брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через його уповноважених представників (у тому числі адвокатів);

• ознайомлюватись із матеріалами перевірки та адміністративного оскарження в електронній та письмовій формі, робити з них копії, виписки за допомогою технічних засобів;

• здійснювати технічну фіксацію засідання з розгляду матеріалів скарги за допомогою фото-, кінозйомки, відео-, звукозапису;

• заявляти клопотання, що стосуються предмета розгляду скарги, в тому числі про: участь та надання пояснень під час розгляду матеріалів скарги осіб, що проводили перевірку, приймали рішення (вчиняли дії) або брали участь у прийнятті оскаржуваного рішення; присутність під час розгляду матеріалів скарги за участю платника податків представників засобів масової інформації (якщо здійснюється відкритий розгляд матеріалів скарги).



Під час розгляду матеріалів скарги платника податків в ході адміністративного оскарження повинні будуть враховуватися податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ