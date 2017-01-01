Спрощена система оподаткування – 2017

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ.



Для I та II групи платників єдиного податку ставки залишаються фіксованими, але при цьому застосовуватимуться до більшого розміру бази оподаткування. Отже, місячна сума єдиного податку становитиме у 2017 році:



• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);

• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%)



Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:

• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.



Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році



• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).



З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).



Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ