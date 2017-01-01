Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
18:49
04 січня

Берегометське приватне підприємство сплатить штраф за експортовані пиломатеріали

13:50
04 січня

Буковинця за рекет засуджено до 6 років за гратами

13:21
04 січня

Зміни у порядку оформлення і подання скарг платниками податків

13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

10:39
04 січня

З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

Всі Новини »
Колонка автора

Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Новорічна красуняЧернівецька область: виникло 3 пожежіНа Буковині грип гуляє. І директор Департаменту охорони ...Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензіїО. Кобевко: Ми довели і на Майдані, і на війні, що меди ...В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українськ ...Голова Чернівецької ДФС Сеничак проти голови ДФС Україн ...Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівВивчається попит на орендуУ Вашківцях пройде міжнародна конференція "Маланка в У ...Заробітна плата працівників області у листопаді станови ...Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держ ...Теми Дня ТВА четвер, 29.12.2016У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» ...Підвищення мінімалки: Як депутати обдурили українців
Що, Де, Коли
4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

Сьогодні, 12:04 / Коментарів: 0
У зв'язку із затвердженням нових норм мінімальної заробітної плати та прожиткового рівня, слід звернути увагу на умови застосування в 2017 році податкової соціальної пільги.

Податковий кодекс України визначає, що податкова соціальна пільга (ПСП) надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку за умови, що місячний розмір доходу у вигляді заробітної плати такого платника податку не перевищує граничну суму для застосування пільги - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

На основі значення прожиткового мінімуму мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року податкова соціальна пільга (ПСП) у 2017 році надається, якщо їх розмір заробітної плати не перевищуватиме 2240 грн. (1600*1,4).

Разом з тим, для для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років та для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років - граничний дохід, що дає право на пільгу, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей.

Розмір звичайної соціальної пільги (100%) – 800 гривень (50 відс. від 1600 грн.), підвищеної ПСП (150%) – 1200 грн., підвищеної ПСП (200%) – 1600 грн.
СХОЖІ НОВИНИ:
Розмір податкової соціальної пільги упродовж року не змінюєтьсяБатьки, які утримують двох і більше дітей до 18 років мають право на податк ...ДФС Буковини: батьки, які утримують двох і більше дітей до 18 років мають п ...ДФС Буковини: отримання податкової соціальної пільги на трьох дітей, якщо о ...З 1 січня 2014 року податкова соціальна пільга збільшується
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"