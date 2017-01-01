Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

У зв'язку із затвердженням нових норм мінімальної заробітної плати та прожиткового рівня, слід звернути увагу на умови застосування в 2017 році податкової соціальної пільги.



Податковий кодекс України визначає, що податкова соціальна пільга (ПСП) надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку за умови, що місячний розмір доходу у вигляді заробітної плати такого платника податку не перевищує граничну суму для застосування пільги - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



На основі значення прожиткового мінімуму мінімуму для працездатної особи, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року податкова соціальна пільга (ПСП) у 2017 році надається, якщо їх розмір заробітної плати не перевищуватиме 2240 грн. (1600*1,4).



Разом з тим, для для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, для одинокої матері (батька), вдови (вдівця) або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) до 18 років та для осіб, які утримують дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років - граничний дохід, що дає право на пільгу, визначається як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей.



Розмір звичайної соціальної пільги (100%) – 800 гривень (50 відс. від 1600 грн.), підвищеної ПСП (150%) – 1200 грн., підвищеної ПСП (200%) – 1600 грн.

