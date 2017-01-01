В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

Упродовж 2016-го року податкові надходження столиці Буковини склали 831,3 млн. грн., що на 260,1 млн. грн., або майже на третину більше показника 2015 –го року - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. Упродовж 2016-го року з офіційних доходів чернівчани сплатили 427,6 млн. грн. податку, що на 140,9 млн. грн., або на третину більше показників 2015-го року. Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає більше половини загальної суми податків.



Наступним за розміром є плата за володіння або користування найбільшим багатством України – землею. За 2016-ий рік до бюджету Чернівців землевласники та землекористувачі перерахували 139,4 млн. грн., що на 43,3 млн. грн., або на 31,1 відсотка перевищує показники 2015-го.



Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів впевнено посідає третю позицію. Надходження від роздрібної торгівлі алкоголем, нафтопродуктами і тютюновими виробами збагатили бюджетний кошик Чернівців на 136,4 млн. грн., що на 38,8 млн. грн., або на 28,4 відсотки перевищує показники 2015-го.



На четвертому щаблі - єдиний податок. У 2016-му році податкові надходження від платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, склали 110,2 млн. грн. Це на 30,4 млн. грн., або на 27,6 відсотки більше попереднього року.



