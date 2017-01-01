Прикордонники Чернівецького загону затримали чоловіка за підробленим паспортом громадянина Угорщини

Так, вчора здійснюючи оформлення пасажів рейсу «Брешія (Італія) – Івано-Франківськ», що прибув до міжнародного пункту пропуску для повітряного сполучення «Івано-Франківськ» було затримано особу, що знаходилася в розшуку. Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Під час проходження прикордонного контролю в інспектора виникли сумніви відносно паспортного документа громадянина Угорщини. Дослідивши документ та провівши співбесіду з його власником, з’ясувалося, що документ знаходиться в базі даних Інтерполу, як викрадений.Згодом чоловік зізнався, що він громадянин України, а паспорт придбав за 6000 євро для працевлаштування за кордоном.Наразі чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та направлено інформування до ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області про ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» для прийняття процесуального рішення по даній ситуації.