Теми Дня ТВА вівторок, 3.01.2017





Понеділок, 3.01.16:

- З якими змінами країна увійшла у 2017 рік та до чого вони призведуть?

- Для підприємців Калинівського ринку підготували нові тарифи за заїзд автомобілів та за торгові місця.

- З 4 січня водопостачання у місті обмежать через ремонтні роботи.

- У Чорториї загинуло понад два десятки лебедів.

- У Чернівцях святкові вихідні обійшлись без гучних конфліктів, зате з п’яними бійками.