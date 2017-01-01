У автівці мешканця Герцаївщини митники виявили 435 пачок сигарет

Як повідомлялося раніше, 3 січня у пункті пропуску «Порубне – Сірет» співробітниками Чернівецької митниці ДФС виявлено значну кількість тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що призначалися для незаконного переміщення через митний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.Під час здійснення поглибленого огляду автомобіля «Volkswagen Passat», 2001 р.в., під керуванням 32-річного мешканця Герцаївського району, митниками було виявлено приховані від митного контролю 435 пачок сигарет марок «KENT» та «ROTHMANS». Сховище громадянин України облаштував у днищі та в моторному відсіку транспортного засобу шляхом приварювання додаткових спеціальних каркасів.Протокол про порушення митних правил складено за ч.1 ст.483 Митного кодексу України. Тютюнові вироби вартістю 9794 грн. та автомобіль, що оцінено у 100 000 грн., вилучено.