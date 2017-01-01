Які права мають чоловік та жінка, які проживають у незареєстрованому шлюбі

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04 січня

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13:20
04 січня

Спрощена система оподаткування – 2017

12:12
04 січня

До уваги буковинських підприємців! Сума єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

12:04
04 січня

Граничний розмір доходу для податкової соціальної пільги в 2017 році – 2240 грн.

12:02
04 січня

В активі Чернівців – 831,3 млн. грн. сплачених податків

10:51
04 січня

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З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

17:17
03 січня

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15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

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Особливості кампанії декларування – 2017

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03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

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10:45
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У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

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14:37
30 грудня

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14:33
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У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

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12:11
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У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
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Які права мають чоловік та жінка, які проживають у незареєстрованому шлюбі

Сьогодні, 10:44 / Коментарів: 0
Шановний Павле Дмитровичу! Ми з моїм чоловіком проживаємо разом вже більше 7 років, але до цих пір так і не узаконили своїх відносин. Однак всюди, як доказ того, що ми живемо однією сім’єю, вимагають штамп у паспорті або довідку з РАЦСу. Порадьте будь-ласка чи можна якось в рамках закону довести, що я з чоловіком є однією сім’єю.

Коментар міністра юстиції:
Які права мають чоловік та жінка, які проживають у незареєстрованому шлюбіІз прийняттям чинного Сімейного кодексу було закріплено рівні права чоловіка та жінки, які проживають у незареєстрованому шлюбі, зокрема на придбане майно в період цього шлюбу, а у Цивільному кодексі – право на спадщину.

Відповідно до чинного законодавства називатися сім’єю можуть люди, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, а також мають взаємні права та обов’язки.

Встановлення факту проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу може бути здійснене судом в порядку окремого провадження. При цьому, згідно з роз’ясненнями Верховного суду України суд вправі розглядати такі справи за наступних умов:

 має місце спільне проживання чоловіка та жінки однією сім’єю впродовж не менше п’яти років;
 метою встановлення факту є розподіл спільно набутого майна чи спадкування за законом;

Заява про встановлення факту проживання однією сім’єю подається до суду першої інстанції за місцем проживання. Судовий збір для цієї категорії справ становить 20% від розміру мінімальної зарплати.

До заяви про встановлення факту проживання однієї сім'єю додаються документи та докази того, що між заявником та іншою особою мали місце фактичні шлюбні стосунки.

Доказами, які підтверджують наявність такого факту можуть бути свідоцтва про народження дітей, де вписано обох батьків, довідки з місця проживання, слова свідків, виписки з погосподарських домових книг про реєстрацію чи вселення, заяви, анкети, квитанції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких випливає що «подружжя» вважає себе чоловіком та дружиною.

З іншого боку, доказами, які свідчать про спільне ведення господарства можуть стати спільна сплата рахунків, оформлення кредитів, докази про спільне придбання майна як рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідоцтва про право власності), довідки житлових організацій, сільських рад про спільне проживання та ведення господарства.

У рішенні суду зазначаються відомості про встановлений судом факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Оскільки даний процес вимагає чіткого розуміння всіх деталей ситуації, закликаю Вас звернутися до одного з центрів чи бюро правової допомоги, де наші спеціалісти більш детально розберуться у Вашій ситуації. Дізнатися, де розташований найближчий пункт допомоги можна на сайті Мін’юсту або за телефоном гарячої лінії 0(800) 213-103.

Від себе особисто хочу порадити парам, які проживають разом достатньо часу і відчувають себе повноцінною сім’єю, все ж узаконити свої відносини. Тим більше, що нині цей процес не вимагає значних затрат часу та нервів, адже ми запустили сайт онлайн послуг у сфері РАЦС за адресою http://dracs.minjust.gov.ua/. Тут ви можете подати заявку на «розпис», обравши місце та час церемонії.

Окрім того, у Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Сєверодонецьку та Маріуполі діє наш пілотний проект «Шлюб за добу». Тож українці з усіх регіонів можуть одружитися в цих містах фактично у день подачі заявки.
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