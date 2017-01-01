З 1 січня ще не запроваджено накопичувальну систему пенсійного страхування

Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що з січня 2017 року запроваджена накопичувальна пенсійна система. Втім слід зазначити, що згідно з чинними нормативно-законодавчими актами з 1 січня 2017 року накопичувальна система ще не запроваджена і публікації з цього приводу не мають правового підґрунтя.



Відповідно до статті 2 Закону України від 09.07.2003 N 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.



Перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.



Другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.



Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.



Запровадження накопичувальної системи та перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду може бути здійснене лише після виконання ряду умов, передбачених зазначеним законом, зокрема:



– збалансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

– прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області