Полторак розповів яке угрупування росіян протистоїть українській армії на Донбасі

Очільник оборонного відомства Степан Полторак у ході інтерв’ю розповів журналістам про озброєння та чисельність російського військового контингенту, який протистоїть українській армії на Сході України, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Підбиваючи підсумки роботи за рік, міністр зауважив, що ситуація в зоні АТО була і залишається доволі напруженою. Причиною цьому слугує те, що Російська Федерація у ході своєї агресії сформувала на неконтрольованій частині Луганської та Донецької областей угруповання терористичних військ чисельністю близько сорока тисяч осіб. З них до п’яти тисяч – це кадрові військові російських збройних сил, - зазначає міністр.
Крім того, Кремль зосередив на окупованій частині Донбасу величезну кількість військової техніки. Наприклад, за даними Полторака, там знаходиться до шести сотень танків, тисяча триста бойових машин, вісімсот шістдесят артилерійських систем та три сотні систем залпового вогню. З огляду на таку кількість озброєнь та російських військовослужбовців, які не налаштовані виконувати зобов’язання, взяті на себе Москвою за Мінськими угодами, доволі важко говорити про спокій, - наголошує Полторак.