В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся

У могилі українця збираються поховати іншу людину.Рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії - примусово ексгумовані.Як стало відомо DT.UA, у могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12:00 3 січня 2017 року, плани щодо подальшого поховання рештків Олеся та його дружини невідомі . Могилу пистменника вже розкопали. Наразі на Ольшанському кладовищі знаходяться представники укрїнської діаспори, які чекають на консула.Більше читайте тут: http://dt.ua/CULTURE/v-chehiyi-mozhut-primusovo-eksgumuvati-reshtki-vidomogo-ukrayinskogo-pismennika-oleksandra-olesya-229213_.htmlУ Празі розкопано могилу Олександра Олеся. Якийсь гражданін Швейцарії хоче поховати у тій могилі свого батька, бо його батько, на прізвище Михайлишин, платив за місце Олеся на Ольшанському кладовищі (рента, 20 тис.крон раз на 10 років). Чому цю ренту не платило посольство - загадка природи. Володимир Михайлишин нещодавно помер, син хоче якнайшвидше закопати батька, бо, мабуть, спізнюється на зворотній літак до Швейцарії, і сину глибоко по фігу, чиї кістки в тій могилі лежать. Посольство морозиться, в прес-службі МЗС у відповідь на репліку “ там зараз могилу розкопують” ввічливо просять “надіслати інформаційний запит”. В зв’язку з цим, є чотири питання:1.До посольства України в Чехії. Як можна було 25 років так їблувати шоб ні разу не сплатити тої ренти?2. До діяспори. А де, я ізвіняюсь, ділися гроші, які чеська влада виділила організації "Українська ініціатива" на ті могили? Як діла, Євросоюз?3. До гражданіна Швейцарії. Як можна витрусить з могили кістки шоб покласти туди інші? І якщо, дядьку, вам пофігу, хто такий Олександр Олесь, то нахєра вам, взагалі-то, ваш батько і прізвище Михайлишин?4. До МЗС. Як там життя у відпустках триває?Нормально все?доброго ранку, хліборобиUPD: кістки зібрані в мішок, лежать на могилі зверху, на цвинтарі діаспора, чекають на консулаUPD2: діда поховали, могилу закопали, кістки перенесли в якусь там камеру схову на цвинтарі, чекають тепер на рішення родичів з Канади, чи перевозити ті кістки до Києва...короче, могили Олеся у Празі вже нема