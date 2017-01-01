В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся

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Особливості кампанії декларування – 2017

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Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

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УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

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14:37
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У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

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Сергій Грабовський:

Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціології Скандальна стаття олігарха Пінчука у дзеркалі соціологіїСкандальна стаття українського олігарха Віктора Пінчука у американському виданні The Wall Street Journal, опублікована під завісу минулого року, де поміж інших «поступок» Росії пропонувалося де-факто визнати анексію нею Криму, – це не просто «озвучення російських інтересів» і «план капітуляції України». Це ще й відображення настроїв певної частини українського суспільства, а разом із тим – інструмент ще більшого розбурхування таких настроїв. Ті, хто готував цю статтю для Пінчука, як і ті, хто публічно підтримав проведені в ній ідеї, уважно вивчили – на відміну від їхніх опонентів – дані останніх соціологічних досліджень.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.
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4 січня о 15.30
в Ратуші ( каб.202) відбудеться брифінг за результатами тендеру з визначення виконавців послуг з організації харчування учнів у школах міста.
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В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся

Сьогодні, 09:35 / Коментарів: 1
В Чехії примусово ексгумували рештки відомого українського письменника Олександра Олеся
У могилі українця збираються поховати іншу людину.

Рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії - примусово ексгумовані.

Як стало відомо DT.UA, у могилі Олеся на Ольшанському кладовищі у Празі збираються поховати іншу людину.

Як відомо, Олександр Олесь помер у 1944 році. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих мають сплачувати ренту за місце на кладовищі, розміром у 20 тисяч чеських крон на 10 років (приблизно 20 тисяч гривень — ред.). За словами представників місцевої української громади, донедавна ренту за могилу Олеся сплачував, за власною ініціативою, громадянин Чехії та виходець з України Володимир Михайлишин. Однак нещодавно Михайлишин помер, і тепер його син хоче поховати батька на могилі Олеся.

За словами українських діаспорян, перепоховання заплановано на 12:00 3 січня 2017 року, плани щодо подальшого поховання рештків Олеся та його дружини невідомі . Могилу пистменника вже розкопали. Наразі на Ольшанському кладовищі знаходяться представники укрїнської діаспори, які чекають на консула.
Більше читайте тут: http://dt.ua/CULTURE/v-chehiyi-mozhut-primusovo-eksgumuvati-reshtki-vidomogo-ukrayinskogo-pismennika-oleksandra-olesya-229213_.html

У Празі розкопано могилу Олександра Олеся. Якийсь гражданін Швейцарії хоче поховати у тій могилі свого батька, бо його батько, на прізвище Михайлишин, платив за місце Олеся на Ольшанському кладовищі (рента, 20 тис.крон раз на 10 років). Чому цю ренту не платило посольство - загадка природи. Володимир Михайлишин нещодавно помер, син хоче якнайшвидше закопати батька, бо, мабуть, спізнюється на зворотній літак до Швейцарії, і сину глибоко по фігу, чиї кістки в тій могилі лежать. Посольство морозиться, в прес-службі МЗС у відповідь на репліку “ там зараз могилу розкопують” ввічливо просять “надіслати інформаційний запит”. В зв’язку з цим, є чотири питання:
1.До посольства України в Чехії. Як можна було 25 років так їблувати шоб ні разу не сплатити тої ренти?
2. До діяспори. А де, я ізвіняюсь, ділися гроші, які чеська влада виділила організації "Українська ініціатива" на ті могили? Як діла, Євросоюз?
3. До гражданіна Швейцарії. Як можна витрусить з могили кістки шоб покласти туди інші? І якщо, дядьку, вам пофігу, хто такий Олександр Олесь, то нахєра вам, взагалі-то, ваш батько і прізвище Михайлишин?
4. До МЗС. Як там життя у відпустках триває?Нормально все?
доброго ранку, хлібороби

UPD: кістки зібрані в мішок, лежать на могилі зверху, на цвинтарі діаспора, чекають на консула

UPD2: діда поховали, могилу закопали, кістки перенесли в якусь там камеру схову на цвинтарі, чекають тепер на рішення родичів з Канади, чи перевозити ті кістки до Києва...короче, могили Олеся у Празі вже нема
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Сьогодні, 09:39 - chas з написав(ла): в матеріалі
Президент України Петро Порошенко вже доручив МЗС забезпечити перевезення останків письменника Олександра Олеся до України, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання в Україні.
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