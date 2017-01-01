Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

Щойно у пункті пропуску «Порубне – Сірет» співробітниками Чернівецької митниці ДФС виявлено значну кількість тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що призначалися для незаконного переміщення через митний кордон України. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.



Мешканець Герцаївщини приховав понад 20 блоків сигарет у спеціально обладнаних конструктивних ємностях автівки з іноземною реєстрацією, які попередньо піддавалася розбиранню та монтажу.



Дії порушника кваліфіковано за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає конфіскацію товарів, накладення штрафу у розмірі 100% вартості таких товарів та конфіскацію транспортного засобу.



Наразі співробітники митниці складають протокол про порушення митних правил.