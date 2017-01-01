"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

Телеканал "Інтер" впевнено втрачає популярність. Фото: InfoResist.Рішення компанія "Ланет" ухвалила, ґрунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, відповідно до яких канали Inter Media Group дивляться найменше.Провайдер кабельного телебачення "Ланет" заявив, що компанії не вдалося досягти домовленості з Inter Media Group, відтак з 11 січня буде припинено трансляцію телеканалів "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер +". Новину передають Патріоти України.Як на своїй сторінці у Facebook написав директор "Ланет" Мар’ян Івасюк, провайдер досяг в переговорах з медіагрупами компромісу з усіх критичних питань (синхронне підписання договорів, пакетне розміщення каналів в соціальному пакеті, розміщення каналів на перших кнопках та інше)."Тим не менш, слідуючи реформаторському духу змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (відносно уточнення умов Розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги), спрямованих на лібералізацію економічних відносин учасників ринку кабельного телебачення, ми вирішили підтримати конкуренцію між медіа групами та забезпечити додаткові можливості для незалежних телеканалів", – зазначив він.Відтак, стимулюючи медіагрупи до конкуренції, у 2017 році в кабельній мережі "Ланет" будуть ретранслюватися канали лише 3 з 4 медіагруп. Зауважимо, що таке рішення компанія ухвалила, ґрунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, відповідно до яких канали Inter Media Group дивляться найменше. "На прохання дистриб'ютора групи Inter Media Group, на час свят (до 10 січня) їхні телеканали продовжать ретранслюватися в нашій мережі", – додав директор провайдера.