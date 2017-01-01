"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

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03 січня

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03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

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03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

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03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
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14:37
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14:33
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У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

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29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
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У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

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12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
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16:13
27 грудня

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12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

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16:11
26 грудня

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
4 січня о 14.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Юрія Лесюка та в.о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталії Гопко на тему: "Про санітарно-епідемічну ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ в області".
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
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"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

Вчора, 15:17 / Коментарів: 0
"Інтер" зникне з екранів багатьох українців з 11 січня

Телеканал "Інтер" впевнено втрачає популярність. Фото: InfoResist.

Рішення компанія "Ланет" ухвалила, ґрунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, відповідно до яких канали Inter Media Group дивляться найменше.

Провайдер кабельного телебачення "Ланет" заявив, що компанії не вдалося досягти домовленості з Inter Media Group, відтак з 11 січня буде припинено трансляцію телеканалів "Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм", "Інтер +". Новину передають Патріоти України.

Як на своїй сторінці у Facebook написав директор "Ланет" Мар’ян Івасюк, провайдер досяг в переговорах з медіагрупами компромісу з усіх критичних питань (синхронне підписання договорів, пакетне розміщення каналів в соціальному пакеті, розміщення каналів на перших кнопках та інше).

"Тим не менш, слідуючи реформаторському духу змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" (відносно уточнення умов Розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги), спрямованих на лібералізацію економічних відносин учасників ринку кабельного телебачення, ми вирішили підтримати конкуренцію між медіа групами та забезпечити додаткові можливості для незалежних телеканалів", – зазначив він.

Відтак, стимулюючи медіагрупи до конкуренції, у 2017 році в кабельній мережі "Ланет" будуть ретранслюватися канали лише 3 з 4 медіагруп. Зауважимо, що таке рішення компанія ухвалила, ґрунтуючись на поточних рейтингах телеперегляду, відповідно до яких канали Inter Media Group дивляться найменше. "На прохання дистриб'ютора групи Inter Media Group, на час свят (до 10 січня) їхні телеканали продовжать ретранслюватися в нашій мережі", – додав директор провайдера.
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