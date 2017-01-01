Популярна українська ведуча зустріла Новий рік з Путіним і росіянами

Алла Ковальчук, ведуча передачі "Все буде смачно", що виходить на телеканалі СТБ, вирішила Новий рік зустріти під привітання президента Росії Володимира Путіна.Відповідне відео опублікував на своєму Youtube-каналі ресурс "Кременчуг Today".На 6,05 хвилині відео видно, як українська ведуча слухає президента Росії, аргументуючи це тим, що не варто змінювати традиції."У Росії зараз вже зустрічають Новий рік. А ми за старою звичкою повинні зустріти Новий рік з росіянами. Не будемо змінювати традиції. Давайте за росіян вип'ємо. Ура!" – зазначила Ковальчук.Опісля вона назвала Путіна президентом і з сарказмом заспівала кілька рядків гімну України.Зауважимо, що трохи згодом родина Ковальчук зустріла Новий рік все ж під привітання Петра Порошенка, хоча й тут без критики президента не обійшлося.