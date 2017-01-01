4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

Доводимо до Вашого відома, що 4-5 січня поточного року у зв’язку із проведенням аварійно-ремонтних робіт на газопроводі високого тиску Шубранець-Чернівці, можливе зниження тиску газу в газових мережах м. Чернівці про це повідомляє press@cvgas.com.ua.



Просимо максимально обмежити споживання газу протягом періоду виконання ремонтних робіт.



Виходячи з помешкання перекрийте крани перед газовими приладами!



Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки поводження із газовими приладами!



Приносимо вибачення за тимчасові незручності.