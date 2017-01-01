Суд вирішить долю буковинця, який за одну ніч вкрав два авто

Сторожинецька місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно 21-річного буковинця, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, за кваліфікуючою ознакою – вчинене повторно). Про це інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 14 жовтня 2016 року обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів автомобілем марки «Volkswagen Caddy», що знаходився в смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області. Проїхавши декілька десятків метрів, зловмисник з’їхав з дороги та покинув викрадений автомобіль.
На досягнутому правопорушник не зупинився та повторно незаконно заволодів вже іншим транспортним засобом марки «Mercedes Sprinter», який також пошкодив, покинув та зник з місця злочину.
За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.