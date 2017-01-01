Суд вирішить долю буковинця, який за одну ніч вкрав два авто

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Юрія Лесюка та в.о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталії Гопко на тему: "Про санітарно-епідемічну ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ в області".