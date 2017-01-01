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Новини
17:17
03 січня

Чернівецькі митники виявили значну кількість незаконно переміщуваних тютюнових виробів

15:33
03 січня

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних комісій підприємств та арбітражних керуючих

14:03
03 січня

4 та 5 січня у Чернівцях можливе зниження тиску в газових мережах

13:48
03 січня

Особливості кампанії декларування – 2017

13:43
03 січня

Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

13:32
03 січня

УВАГА! У ЧЕРНІВЦЯХ ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!

11:40
03 січня

Оплата населенням області житлово-комунальних послуг у листопаді 2016 року

10:45
03 січня

У Новий рік – із 1,7 мільярдами сплачених податків

14:41
30 грудня

Заробітна плата працівників області у листопаді становить 4 тисячі гривень

14:37
30 грудня

Чернівецька митниця ДФС забезпечила надходження до Держбюджету в сумі, що перевищує 2 млрд.грн.

14:33
30 грудня

У якому випадку надають статус біженця

14:29
30 грудня

Вивчається попит на оренду

15:05
29 грудня

Чернівецька область: виникло 3 пожежі

12:11
29 грудня

У прокуратурі області працюють телефони «гарячої лінії» для звернень буковинців

11:22
29 грудня

Канал 1+1 намагаються позбавити ліцензії

12:09
28 грудня

У Вашківцях відкрили унікальний музей Маланки

12:04
28 грудня

Чернівці готуються до найвизначнішої спортивно-масової події 2017 року на Буковині!

12:00
28 грудня

На Хотинщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку

11:58
28 грудня

Покарано водія, який заподіяв поліцейському тілесні ушкодження

16:13
27 грудня

Впродовж 2016 року роботодавці Буковини активно брали на роботу новий персонал

12:39
27 грудня

У Чернівцях учасники АТО проведуть загальні збори

10:58
27 грудня

На Буковині споживання газу у листопаді збільшилось майже удвічі

17:13
26 грудня

На чернівецьких підприємцях знову намагаються «заробити» шахраї

16:11
26 грудня

Правоохоронці краю під час свят працюватимуть у посиленому режимі задля забезпечення порядку

12:13
26 грудня

Буковинець на власній ділянці знайшов артилерійський снаряд

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Колонка автора

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ... ЩЕ ОДИН РІК МИНАЄ...Відходить у минуле важкий 2016 рік. Чимало українців сумно жартує: не Новий рік святкуємо, а радіємо, що вижили у старому. Адже рік, що минає, був переповнений різноманітними подіями, серед яких чимало було нерадісних. Згадаймо ж найважливіші з них.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Бурбак проганяє Фірташа з Чернівців Бурбак проганяє Фірташа з ЧернівцівТрадиційна прес-конференція народного депутата Максима Бурбака при Миколі Федоруку напередодні Нового року відбулася у Чернівцях.
Лідер фракції «Народний Фронт» у ВРУ спочатку підбив підсумок роботи уряду та особисто голови, нашого земляка Арсенія Яценюка.
Він вважає (і не тільки він), що Яценюк врятував Україну від руїни у 2014 році. А далі заклав основи для руху реформ у державі.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Нищівна поразка БЮТу на Буковині Нищівна поразка БЮТу на БуковиніУ шести об'єднаних територіальних громадах відбулися вибори голів та депутатів. Три громади були селищні та сільські. Це Красноїльська, Чудейська і Тереблечеська. Там вибори проходили по мажоритарній системі. І кандидати у депутати, і на голів могли висуватися як партіями, так і самовисуванням. ВО «Батьківщина» у Красноїльську громаду висунула своїх кандидатів. І… зазнала нищівної поразки. З 26 має тільки 8 депутатів. А голови скрізь - члени БПП «Солідарність». Це президентська партія разом зі своїми партіями-сателітами набрала контрольну більшість у всіх громадах.
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Що, Де, Коли
4 січня о 14.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція заступника директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Юрія Лесюка та в.о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" Наталії Гопко на тему: "Про санітарно-епідемічну ситуацію із захворюваності на грип та ГРВІ в області".
5 січня о 12.00
5 січня о 12.00
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

Вчора, 13:43 / Коментарів: 0
Наказом Мінфіну України від 07.11.2016 р. № 927 форму Податкової декларації з рентної плати викладено в новій редакції

Так, у декларації з рентної плати з’явилися нові графи 1.1.2 та 1.2.2, у яких зазначається податковий період — місяць. Цей період передбачено п. 257.1 ПКУ для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т.ч. газу, розчиненого в нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти й нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України — календарний місяць, а для інших видів рентної плати — календарний квартал.

Окрім того, затверджено нові додатки до декларації з рентної плати, а саме:

Додаток 21 — Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;
Додаток 41 — Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
Додаток 101 — Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
Додаток 111 — Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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