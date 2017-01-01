Змінено форму Податкової декларації з рентної плати

Наказом Мінфіну України від 07.11.2016 р. № 927 форму Податкової декларації з рентної плати викладено в новій редакції



Так, у декларації з рентної плати з’явилися нові графи 1.1.2 та 1.2.2, у яких зазначається податковий період — місяць. Цей період передбачено п. 257.1 ПКУ для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у т.ч. газу, розчиненого в нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти й нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України — календарний місяць, а для інших видів рентної плати — календарний квартал.



Окрім того, затверджено нові додатки до декларації з рентної плати, а саме:



Додаток 21 — Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини;

Додаток 41 — Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

Додаток 101 — Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

Додаток 111 — Розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ