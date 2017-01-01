Вже в новому році на Буковині сталося 9 пожеж, 1 особа загинула

2 січня у с. Подвір’ївка Кельменецького району виникла пожежа у житловому будинку, де проживав 87-річний чоловік. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Ймовірно, з печі на диван, розміщений поруч, випала жаринка та спричинила тління постільних речей. На момент виникнення пожежі господар спав на дивані. Оскільки площа пожежі була незначною, загорання самоліквідувалось, але цього було достатньо, аби обірвалось людське життя. Тіло власника на місці пожежі виявив сусід, який вранці навідався до старенького. 87-річний чоловік був вже без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Того ж дня у м. Сокиряни сталася пожежа у житловому будинку. Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. Пожежа виникла на горищі, де загорілося перекриття будинку, звідки вогонь поширився на житлову кімнату. На момент виникнення пожежі всередині перебували власники, які одразу вийшли на вулицю та викликали рятувальників. Пожежу ліквідували вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 8 м. Сокиряни, попередивши перекидання вогню на інші житлові кімнати. У результаті вогнем знищено частково перекриття будинку та домашні речі.Загалом від початку року в області виникло 9 пожеж, які мали місце у Вижницькому, Сторожинецькому, Глибоцькому районах та м. Чернівцях.